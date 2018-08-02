«دبي البحري» جاهز للموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الدوري، لبحث كل الموضوعات والأمور التي تخص مسيرة النادي في الفترة المقبلة، والتجهيزات الخاصة بانطلاقة الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019.

حضر الاجتماع كل من أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء حريز المر محمد بن حرير ومحمد عبد الله حارب (المدير التنفيذي)، وجمال زعل بن كريسان وإبراهيم سلطان الحداد، إضافة إلى مقرر الاجتماعات محمد عبد الله الشامسي.

وناقش مجلس الإدارة الترتيبات التي أنجزت من قبل اللجنة المنظمة، في التنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية من أجل التنسيق لإنجاح فعاليات الموسم.

كما تابع المجلس تفاصيل إتمام انتقال مقر النادي إلى المبني الجديد في قلب الميناء السياحي، حيث لا تزال أعمال التطوير تجري في الموقع المعروف للنادي.