زوارق الإمارات جاهزة لثالثة جولات الفورمولا2

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت زوارق الإمارات جاهزيتها للمشاركة في جائزة النرويج الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا2- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2018، التي تقام في مدينة تونسبيرغ اعتباراً من غد وحتى الأحد المقبل.

وتحمل المشاركة الجديد بالنسبة لفريق مؤسسة الفيكتوري تيم، حيث سيشارك في الحدث وللمرة الأولى هذا العام نجم الفريق الإيطالي أليكس كاريلا على متن زورق فيكتوري 28 جنباً إلى جنب بطلنا الصاعد منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، في حين يشارك فريق أبوظبي بزورقين في المنافسة، عبر زورق راشد القمزي وزورق راشد الطاير، وكلا الزورقين مؤهل للحلول في المراكز الأولى دوماً وتحقيق أفضل المراكز.

أهمية خاصة

وتأخذ المشاركة في النرويج أهمية خاصة للمؤسسة مثلما قال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم: إن المؤسسة تركز على المشاركة في جميع البطولات العالمية هذا العام، وخاصة بطولة العالم للزوارق السريعة- فورمولا2- التي تشارك فيها المؤسسة للمرة الأولى.

وأضاف حريز المر محمد بن حريز، أن مشاركة البطل العالمي الإيطالي اليكس كاريلا صاحب الألقاب العالمية الأربع في الزوارق السريعة - فورمولا1- ستلفت الأنظار بالتأكيد لما يتمتع به المتسابق من مقدرات، حيث تأتي مشاركته في غياب بطلنا خلفان سهيل المهيري لأسباب خاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن مشاركة كاريلا مع بطلنا الصاعد منصور المنصوري، سوف تعزز حظوظ الفريق في إحراز أول انتصار في البطولة والعالمية، التي لا تقل شأناً عن باقي المنافسات في وجود نخبة من المتسابقين العالميين، ومنهم من يشارك أيضاً في بطولة العالم- فورمولا1- مثل البرتغالي المخضرم دوراتي بنفيتي والنرويجية ماتي بيركنايس.

إعداد جيد

من جهته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن حجم التجهيز والإعداد الكبير الذي قام به الفريق من أجل هذه الجولة قبيل انطلاقها، حيث خضع الفريق لمعسكر تدريبي وتمارين مكثفة مطلع هذا الأسبوع، في مقر عمليات الفريق في ميلان الإيطالية، حيث استمرت التدريبات ليوم كامل ومع توزيع حصص تدريبية مهمة على كلا المتسابقين اللذين سيمثلان الفريق في هذه الجولة، وقال الرميثي: وضعنا التدريبات مباشرة قبل الجولة من أجل الإعداد والاستعداد التام لتفاصيل السباق في النرويج، وكي تكون لياقة المتسابقين في القمة، نريد أن نعود بقوة للواجهة والمراكز الأولى في الفورمولا2 كي نستمر في كسب النقاط التي تؤهل الفريق للحفاظ على لقب البطولة.