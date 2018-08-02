مهرجان أبوظبي للشطرنج ينطلق 7 الجاري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تنطلق النسخة 25 من فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بفندق دوسيت ثاني من الفترة 7 وإلى 16 أغسطس، برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وللعام 25 على التوالي وبتنظيم من نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي، وقد تم الكشف عن التفاصيل في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وسلطان الظاهري، مدير عام اتصالات، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق في مجلس أبوظبي الرياضي، وعضوي مجلس الإدارة إبراهيم المرزوقي، وثانية المزروعي، وسعيد احمد محمود رئيس لجنة الحكام.

ويعتبر المهرجان أكبر حدث شطرنجي على مستوى قارة آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة في مختلف الفعاليات من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة لأبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وتزامناً مع «عام زايد» واحتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان، دعت اللجنة المنظمة العليا كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين، علاوةً على إدخال بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لفعاليات المهرجان لأول مرة.

مواصلة النجاح

من جانبه، قال حسين الخوري إن المهرجان يواصل نجاحه للعام الـ25 على التوالي، بمشاركة نخبة من الأساتذة الدوليين، كما يمتاز بالتنوع والثراء ويعتبر من أهم الأحداث الشطرنجية، والمهرجان معتمد من الاتحاد الدولي، وعلى أولويات قائمة اتحاد الإمارات، وهو إعداد جديد لدورة الألعاب الأولمبية الشطرنجية سبتمبر المقبل.

وأضاف استطاع مهرجان أبوظبي أن يصبح من أحد أهم الأحداث الشطرنجية، بعد أن أصبح هذا الحدث محط أنظار معظم اللاعبين الدوليين من مختلف البلدان، وشهد هذا العام إقبالاً كبيراً للمشاركة في مهرجان هذا العام بفضل الجهود التي بذلت في السنوات الماضية، وكان لهذا الإقبال مدلول حقيقي على مكانة هذا الحدث وحرص العديد من اللاعبين على المشاركة فيه، ويسعى نادي أبوظبي للشطرنج لجعل المهرجان قاعدة شطرنجية ووجهة سياحية في نفس الوقت.

بطولة للمخضرمين

وأوضح الخوري أن إضافة بطولة للاعبين المخضرمين للمرة الأولى، تمثل إضافة للمهرجان، حيث راعى مشاركة اللاعبين فوق سن 50 عاماً، لاستفادة الشباب والنشء من خبراتهم المتراكمة. وأضاف أن معسكر المنتخب الوطني يضم 186 لاعباً ولاعبة منهم 77 لاعبة، وأبرز اللاعبين، الأساتذة سالم عبدالرحمن، سعيد إسحاق، بالإضافة إلى عدد من لاعباتنا المصنفات الدوليات ونأمل أن يستفيدوا من تصنيف المهرجان ورفع تصنيفهم الدولي.

300

تبلغ جوائز المهرجان 300 ألف درهم، والمشاركة تبدأ من 5 سنوات، وستشارك بطلة الشطرنج الإماراتي روضة السركال في منافسات 8 أعوام.