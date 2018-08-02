حلم الآسياد.. منتخب الجوجيتسو يشارك بـ 16 لاعباً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يشارك منتخبنا الوطني للجوجيتسو بـ 12 لاعباً لأوزان 56، 62، 69، 77، 85، 94، كيلو غراماً، بالإضافة إلى 4 لاعبات، لوزني 49، 62، كيلو غراماً، في دورة الألعاب الآسيوية للنسخة الثامنة عشرة، التي تقام في الفترة من 18 أغسطس الجاري وإلى 2 سبتمبر المقبل، وتستضيفها مدينتا (جاكرتا - بالمبانغ) بإندونيسيا، مشاركة 10 آلاف رياضي من 45 دولة، يتنافسون في 462 مسابقة رياضية. ويجري منتخبنا الوطني للجوجيتسو معسكره في الولايات المتحدة استعداداً لهذا الحدث الرياضي الموسع، ويشارك فيه 25 دولة، وأبرز اللاعبين المشاركين أبطال منتخبنا الوطني، فيصل الكتبي، طالب الكربي، زايد الكعبي، عمر الفضلي، سعيد المزروعي، خالد اسكندر، ومن الفتيات، بشاير المطروشي، وديمة اليافعي، حصة الشامسي.

معنويات عالية

من جانبه، قال يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، إن العمل يسير في المعسكر الخارجي بأميركا بشكل جيد، وقد بدأ منذ منتصف مايو الماضي، بداية في مركز الآرينا مقر الاتحاد بالعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن الروح المعنوية عالية، والآمال تنعقد على إضافة إنجازات للدولة، ومشيراً إلى أن الزخم لبطولات الجوجيتسو سواء المحلية أو بطولة أبوظبي العالمية المختتمة أواخر أبريل الماضي، ومروراً بجولات غراند سلام تجعل لاعبينا في حالة تأهب وجاهزية عالية. واللاعبون والجهاز الفني يعون أهمية «آسياد جاكرتا» بالنسبة لرياضة الإمارات وأيضاً صعوبتها على مستوى المنافسات، حيث ستدفع كل دولة من منتخباتها بالصفوة.

يوسف البلوشي: معنويات لاعبينا عالية

انتصار اللعبة

وشدد البلوشي على أن اعتماد رياضة الجوجيتسو من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي هو انتصار للعبة، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها العاصمة أبوظبي في هذا الشأن وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، مشيراً إلى أن جميع المشاركين يتطلعون إلى الظهور بشكل جيد وحصد الميداليات، ليس بغرض الفوز فحسب، بل لأن نجاح الجوجيتسو في النسخة الحالية لدورة الألعاب الآسيوية، سيضعها على طريق الوصول إلى الاعتماد الأولمبي، ولا شك أن العاصمة أبوظبي بذلت جهداً ضخماً وما زالت في سبيل دفع وتطور اللعبة على المستوى الدولي، وتتويج الحلم بالاعتماد الأولمبي، وستكون البداية مع دورة الألعاب الآسيوية، لأن البطولة تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي، وفي حال نجاحها سيرسل طلباته إلى اللجنة الأولمبية الدولية بالاعتماد.

ولفت مدير الإدارة الفنية أن لاعبينا ولاعباتنا يراهنون على عدد من الميداليات الذهبية، وقد وفر اتحاد الإمارات للجوجيتسو كل سبل النجاح، والبيئة الخصبة للتميز، ولا شك أن حصد الميداليات في هذا المحفل القاري، مطلب من اللاعبين والاتحاد نفسه، وعلى مدار 3 أشهر ماضية، والجميع يعمل كخلية نحل من أجل الإعداد الأمثل.