ماكايفوي يحرز لقب بطولة بورشه الأوروبية للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الإنجليزي ريتشارد ماكايفوي لقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة للغولف في مدينة هامبورج الألمانية، ليبقي آماله قائمة بالتواجد في قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، والحصول على بطاقة التأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة.

وبعد 265 محاولة نجح ماكايفوي البالغ من العمر 39 عاماً من تحقيق أول ألقابه في الجولة الأوروبية، ليحصد 357,500 نقطة، مما جعله يقطع خطوات كبيرة بالتقدم من المركز 192 إلى المركز 63 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 447,330 نقطة هذا الموسم.

وحقق كل من السويدي كريستوفر بلومستراند والإيطالي ريناتو باراتوري المركز الثاني في البطولة الألمانية، ليكسب كلاهما 173,710 نقطة، مما جعلهما أقرب إلى «التوب 60» في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم بارتوري من المركز 142 إلى المركز 76 بمجموع 362,888 نقطة، بينما تقدم بلومستراند 94 مركزاً من المركز 201 إلى المركز 107 بمجموع 252,883 نقطة.

وأنهى الأميركي باتريك ريد البطولة الألمانية في المركز التاسع مكرر، ليحافظ الأميركي على موقعه في المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع موسمي يبلغ 2,973,598 نقطة، خلف الإيطالي فرانشيسكو موليناري متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 4,234,946 نقطة، فيما يأتي السويدي أليكس نورين في المركز الثالث برصيد 2,651,874 نقطة.