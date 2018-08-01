الأولمبياد الخاص يختتم مخيم التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس فعاليات المخيم التدريبي الصيفي للأولمبياد الخاص، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي على مدار ستة أسابيع، حيث شارك اللاعبون من مختلف فئات المجتمع من أصحاب الهمم وغيرهم، في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، ويستعدون الآن للمشاركة بالمزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية لصقل مواهبهم وتطوير كفاءتهم، تحضيرًا لتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

وشهد المخيم مشاركة لاعبين من أصحاب الهمم من مختلف مراكز العناية بالصحة، ومن ضمنها: مؤسسة سدرة، ومركز النور، ومركز منزل، مؤكدين أن المخيم الصيفي قد ألهمهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل دولة الإمارات بأعلى مستوى خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

كرة قدم

وتضمن اليوم الأخير من المخيم إقامة دورة كرة قدم خماسية بقيادة أصحاب الهمم ومجموعة من المتطوعين، وسفراء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة، إلى جانب أصحاب الهمم، مما يؤكد مجددًا أهمية دور هذه الفعاليات الرياضية في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين أصحاب الهمم.

وتبعًا للنجاح الهائل الذي شهده المخيم الصيفي، يستعد مركز «جست بلاي»، الشريك المنظم، لإطلاق حصص تدريبية لكرة القدم والدراجات في دبي لأصحاب الهمم خلال شهر سبتمبر، وذلك لمواصلة العمل على نشر نمط الحياة الصحي، والتشجيع على ممارسة الرياضة.