أقوى 15 رجلاً يتنافسون في دبي أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم أول بطولة «ألتيميت سترونغ مان» في الشرق الأوسط، الحدث الأكبر والأغلى من نوعه الذي يتنافس فيه أقوى 15 رجلاً في العالم، ويقام يوم 26 أكتوبر 2018 في فندق باب الشمس بمحمية المرموم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، صباح أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وتحدث خلاله كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومارك بويد المالك والمؤسس لسباقات أقوى رجل بالعالم، وماركو دويفس، المدير التجاري للقطاع في ميدان للفنادق والضيافة، وإيدي هول السفير العالمي لبطولة «ألتيميت سترونغ مان»، وبطل العالم في سباق سترونغ مان عام 2017.

حضور الأبطال

كما حضر في المؤتمر الصحافي عدد من أبطال العالم في مسابقات «سترونغ مان» وهم: البولندي ماتيوس كيليسكوفسكي الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم، والجورجي كونستانتين جاناشيا أحد أقوى المنافسين وهو أول محترف يشارك في هذه البطولة من جورجيا، وأيرون بيبي من بوركينا فاسو، وتيري هولاندس من المملكة المتحدة، والبولندي ماتيوز كيليسكوفسكي صاحب المركز الثاني في مسابقة أقوى رجل في العالم وهو في عمر 24 عاماً، والأميركي روبرت أوبرست.

سعيد حارب متحدثاً في المؤتمر بحضور أقوياء المسابقة | البيان

دعم البطولة

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسرنا أن ندعم هذه البطولة التي ستكون إضافة مميزة إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، التي تستضيفها دبي والتي تزيد على 400 فعالية في العام حتى أصبحت دبي المدينة التي لا تهدأ، فتنظم فيها فعاليات يومياً على مدار العام بلا توقف في جميع فصول السنة حتى يكون في اليوم الواحد أكثر من فعالية، وستساهم هذه الفعالية في تعزيز التنوع الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

نشر الوعي

وأضاف سعيد حارب: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات التي تساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين كافة أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة، يبذل المجلس جهوداً كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص، إيماناً منا بأن تنظيم الفعاليات أمر مهم، سواء من حيث أثرها الإيجابي على كافة أطياف المجتمع، أو من حيث استقطاب نجوم الرياضة وتنظيم فعاليات وبطولات تكون مصدراً للسعادة والإيجابية للجماهير والمشاركين على حد سواء».

منافسات

تقام المنافسات من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الثالثة صباحاً، في الساحة الرياضية في فندق باب الشمس بمحمية المرموم، ويتنافس في البطولة 15 رجلاً من أقوى المتنافسين في العالم.

فعاليات لتحمّل الضغوط وحمل الدروع الفولاذية

أضخم البشر على سطح الأرض يتنافسون فيما بينهم في البطولة للفوز باللقب من خلال التنافس في فعاليات جر الشاحنات، حيث يقوم الرياضيون بجر شاحنة يفوق وزنها 30 طناً باستخدام ظفيرة وحبل، للوصول بها إلى مسافة محددة بأعلى سرعة ممكنة. ثم جر المركبة بوضعية الأيدي المتشابكة: يقوم الرياضيون بجر مركبة باتجاههم باستخدام الأيدي والحبال من مسافة محددة.

الرفعة القاتلة

ويتنافس المشاركون في مسابقة الرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة، إذ يقوم الرياضيون برفع أدوات ثقيلة (يفوق وزنها 500 كغ) فوق الأرض ويتنافسون على من يرفع الوزن الأثقل. وهناك فعالية تحمل مجموعة من الضغوط، حيث يركض الرياضيون وهم يحملون فوق رؤوسهم سلسلة من الدمبل الضخمة المضغوطة، ومحاور عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الصلبة لتحقيق أسرع وقت.

ثم فعالية يوك ووك، ويتسابق الرياضيون فيما بينهم وهم يحملون مجسمات ثقيلة على أكتافهم (يفوق وزنها 600 كغ) للوصول إلى مسافة محددة. وأخيراً أحجار أطلس، ويقوم الرياضيون برفع أحجار أطلس التقليدية الخمسة من الأرض إلى المنصات في أسرع وقت.

الأبطال المشاركون

يشارك في البطولة عدد من الأبطال منهم هافثور بجورنسون من آيسلندا، ويحمل ألقاباً حالية عديدة مثل أقوى رجل في العالم، بطل مسابقة أرنولد الكلاسيكية وأقوى رجل في أوهايو وأوروبا، وهو أحد نجوم مسلسل غيم أوف ثرونز، كما يعد أقوى رجل شهده العالم أجمع. ثم زيدروناس سافيكاس من ليتوانيا، وهو محارب قديم ويعد أحد أكثر الأشخاص خبرة بهذه الرياضة، كما يعد واحداً من أعظم الرياضيين في مسابقة أقوى رجل مع مشاركته في أكثر من 140 مسابقة احترافية.

انطلق لكسر رقمه القياسي العالمي هذا العام مع أكثر من 228 كغ. وبراين شاو من أميركا، حاصل على عدة ألقاب كأقوى رجل في العالم، ويتمتع بموقع دائم على منصة الفائزين في جميع المنافسات ذات المستوى العالي في رياضة أقوى رجل. رياضي محترف ومتمرس بطول 6 أقدام ويزن 200كغ.

وجان فرانسوا كارون من كندا، رافع أثقال محترف وحاصل على لقب أقوى رجل، يستطيع منافسة الأفضل في المسابقة، وبالرغم من أنه واحد من أقصر الرياضيين الـ15 الأوائل. يحمل رقماً قياسياً بالحصول على 7 ألقاب متتالية لأقوى رجل في كندا، بالإضافة إلى أرقام قياسية عالمية أخرى.