منتخب الدراجات يواصل استعداده في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني للدراجات استعداده الخارجي في معسكر دوسلدورف بألمانيا، والذي يستمر حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا منتصف شهر أغسطس الجاري، ويشارك المنتخب خلال تواجده في ألمانيا بعدد من السباقات في الطريق والمضمار، وكان منها المشاركة في طواف بألمانيا بتواجد 110 دراجين محترفين من مختلف الجنسيات ونجح قائد منتخبنا الوطني يوسف ميرزا في الحصول على المركز الـ 12 بالسباق.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره الخارجي في اليابان بالمشاركة في طواف اليابان ثم اتجه إلى ألمانيا ويستمر حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بقيادة المدرب المواطن بدر ميرزا وتواجد الإداري معاذ داود، وينتظم في معسكر الإعداد كل من يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني والدراجين أحمد المنصوري ومحمد المنصوري، ومحمد المروي وسيف معيوف وماجد البلوشي وجابر حسين المنصوري وينتهي المعسكر يوم 15 أغسطس المقبل.

زيارة واطمئنان

ومن جانب آخر زار بعثة المنتخب حارب العلي مدير العلاقات الخارجية في اتحاد الدراجات، للاطمئنان على أوضاع المنتخب، ونقل إلى اللاعبين والجهاز الفني أمنيات رئيس الاتحاد أسامة الشعفار للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة، والذين يسعون فيها إلى رفع علم الدولة في محفل قاري جديد وهو دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

وحرص اتحاد الدراجات على توفير الإعداد المثالي للمنتخب بداية الموسم، ليكون بداية جيدة للبطولات التي يخوضها خــلال العــام ومنها البطولة الخليجية والعربية.