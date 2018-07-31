الألعاب الفردية للشارقة توزع الحقائب الإدارية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ترأس المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، الاجتماع الأول للألعاب الفردية بعد تجديد الثقة بحضور كافة الأعضاء، وتم خلال الاجتماع الذي جرى مساء أول من أمس بمقر النادي في الحزانة، توزيع الحقائب الإدارية ومناقشة الترتيبات اللازمة لانطلاقة الموسم الجديد.

وتم في الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تم اعتماد ناصر عاشور مشرفاً عاماً على ألعاب السباحة وتنس الطاولة وألعاب القوى والدراجات، في حين تم اختيار حميد شامس للإشراف على ألعاب الكاراتيه والجودو وتقرر أن يكون عضو الإدارة الجديد عبدالرحمن المليحي مشرفاً عاماً على ألعاب القوس والسهم، الرماية والمبارزة.

كما عرض الاجتماع الموازنة المقترحة للموسم الرياضي 2018- 2019 على الأعضاء لمراجعتها، وناقش المجتمعون حوافز اللاعبين للموسم الرياضي السابق والإنجازات التي حققوها، وتطرق أيضاً للائحة مكافآت الموسم الرياضي الجديد بعد وضع الملاحظات من قبل أعضاء الإدارة.

وأوضح المهندس الهاجري أن الاجتماع ناقش إعداد الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد، ودعا الأجهزة الإدارية والفنية لتحديد المستلزمات من أجل توفيرها لتأتي بداية الموسم على أفضل ما يكون بعد التأكد من اكتمال كافة العينات من ملابس وأدوات وترتيب للصالات وكل ما من شأنه تجهيز بيئة تساعد اللاعبين في التحضير الجيد وتحقيق النجاحات المرجوة. وقال الهاجري : الاجتماعات ستتواصل بصورة مستمرة في إطار خطة الإدارة لمتابعة كل الأعمال.