شباب الأهلي دبي يتعاقد مع التونسي الهدوي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعاقد نادي شباب الأهلي مع اللاعب التونسي سليم الهدوي، لينضم إلى صفوف فريق كرة اليد بالنادي استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي 2018-2019، وقد قام بتوقيع العقد في حضور كلٍ من ماجد سلطان، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية، وماجد أهلي، عضو مجلس الإدارة ومشرف لعبة كرة اليد، وثاني يوسف، مدير الفريق.

ومن جانب آخر اجتمع مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي بحضور محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية، وطلال الشنقيطي، نائب رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية، وماجد سلطان، المدير التنفيذي للألعاب الجماعية وعضو مجلس الإدارة، وماجد أهلي، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة اليد، وسعد عوض، عضو مجلس الإدارة، وأحمد جمعة البحر، مدير إدارة الموارد البشرية، وقد تم خلال الاجتماع بحث استعدادات الفرق لانطلاقة الموسم الجديد.