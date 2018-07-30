4 لاعبين يتصدرون «صيف الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر 4 لاعبين بطولة صيف الشارقة الدولية للمصنفين دولياً تحت 2250، برصيد 2,5 نقطة بواقع انتصارين وتعادل وحيد وهم السوريان محمد رافع وعبد القار الريس، ولاعب نادي عجمان للشطرنج والثقافة حمدان مرشول، والأستاذ الاتحادي الفلبيني أنتونيو مولينا، ويأتي خمسة لاعبين بالمركز الثاني برصيد نقطتين وهم المصري رامز سمير وسيف أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والفلبيني ايروين فرانسيس والفلبيني روبيرو كرانداكاج.

وكانت مجريات الجولة الثالثة لبطولتي المصنفين الدوليين تحت 1600 والبطولة الدولية للمصنفين تحت 2250 لجميع الفئات والأعمار، قد انطلقتا أول من أمس، واللتان ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يوليو حتى 3 من أغسطس.