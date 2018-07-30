دبي تحتضن التجمع الخامس لناشئي اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يبدأ منتخب الإمارات لناشئي كرة اليد غداً في دبي، برنامج التجمع الخامس الذي يستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، والذي يأتي في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 ولغاية 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019.

وكان منتخبنا قد اختتم محطة إعداده الرابعة والتي أقيمت على أرض صالة نادي العين خلال الفترة من 24 ولغاية 28 من الشهر الجاري وتضمنت 8 حصص تدريبية، وشهدها عضوا مجلس إدارة الاتحاد عبد الله الكعبي ومحمد راشد النعيمي، ومثلت المحطة استمراراً للمحطات الثلاث السابقة، حيث أقيمت الأولى في نادي بني ياس والثانية في نادي الوصل والثالثة في نادي العين.