4 أرقام جديدة لسباحة الإمارات في البرتغال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت مشاركة منتخب الشباب للسباحة في بطولة البرتغال المفتوحة للسباحة، تحقيق أربعة أرقام جديدة للسباحة الإماراتية أثبتت نجاح فترة العمل مع المنتخب الفترة الماضية تحت القيادة الفنية للمدرب السلوفاكي ماتيك كوشار، وذلك بعدما نجح السباح أحمد الهاشمي وخميس الحوسني في تحقيق أرقام جديدة للدولة في عدد من السباقات، إضافة إلى رقم جديد في سباق تتابع.

وأوضح جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس البعثة الإماراتية أن المنتخب نجح في تحقيق أرقام جيدة، مشيراً إلى أن تحقيق أربعة أرقام جديدة مع الاحتكاك القوي للبطولة مكسب هام للسباحة الإماراتية. ومن جانب آخر استقبلت بعثة منتخب السباحة موسى عبد الواحد الخاجه، سفير دولة الإمارات في البرتغال، ومساعدته المواطنة أمل علي الشحي.