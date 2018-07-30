جائزة الإبداع الرياضي تواصل استلام ملفات الترشح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» استلام ملفات الترشح من رياضيين ومؤسسات للتنافس على فئات الدورة العاشرة من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

ومع تبقي قرابة شهر واحد من فترة الترشح التي تنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، حيث كان مجلس أمناء الجائزة برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، قد اعتمد فترة الترشح للدورة العاشرة لتكون من 1 أبريل وحتى 31 أغسطس 2018، لجميع الفئات التي تضمها الجائزة، وهي: الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين، فقد استملت الأمانة العامة للجائزة ملفات عديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، والاتحادات الدولية.

معايير

وفي الوقت الذي سيكون فيه حجم الإنجاز ونوعيته هو الفيصل في ترجيح كفة ملف على حساب ملف آخر، وفق قرار لجنة التحكيم التي ستبدأ عملها بعد انتهاء مرحلة الفرز، فإن فئة الفوز في فئة الإبداع المؤسسي سيعتمد على ما قامت به المؤسسة الرياضية في مجال محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة على جميع المستويات المحلي والعربي والدولي، وهو تمكين الشباب في الرياضة، حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في هذا المجال المهم لمستقبلنا الرياضي.

فترة الإنجاز

وكان مجلس الأمناء قد حدد فترة الإنجاز المرشح للتنافس على فئات الجائزة، حيث يجب أن يكون الإنجاز الفردي والجماعي و المؤسسي قد تحقق خلال الفترة من 1 سبتمبر 2017 لغاية 31 أغسطس 2018، فيما يمكن لمجلس الأمناء منح جوائز تقديرية لشخصيات قيادية أو مواهب إبداعية رائدة وحديثة، حققت إنجازات خارج الفترة الزمنية للترشح للدورة، كما يستمر التصويت الجماهيري لفئة الناشئين حتى نهاية العام الجاري، ليكون لنتائج التصويت وزن إلى جانب قرار لجنة التحكيم لتحديد الفائزين في الفئة التي استحدثتها الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، ويتم تكريم 6 ناشئين مبدعين سنويا.

تقديم

وتواصل الجائزة التأكيد لجميع الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات، على تقديم ملفات الترشح ضمن الفترة المحددة، والتواصل مع فريق عمل الجائزة في حال وجود أية استفسارات، لا سيما وأن تقديم الملفات أصبح إلكترونيا وسهلا، حيث يمكن الترشح من داخل الدولة وخارجها عبر البوابة الذكية للجائزة التي تضم التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة mbrawards، اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح.

فرز

جدير بالذكر أن فريق عمل الجائزة سيقوم بفرز الملفات وتوزيعها على فرق التحكيم التي ستقوم بعملها عن بعد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من نفس دولة المحكم، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم.

27

تم تحديد يوم 27 نوفمبر المقبل للإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية الذين سيتم تكريمهم في شهر يناير 2019.