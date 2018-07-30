منتخب المواي تاي جاهز لمونديال بانكوك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، على اكتمال استعدادات منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب والشابات للمشاركة في بطولة العالم لفئات (الشباب والناشئين والبراعم)، والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك من الفترة 3 إلى 13أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 67 دولة.

واطلع خلال اتصاله الهاتفي على سير معسكر الإعداد المقام بصالة نادي المواي تاي (YAKOO) في العاصمة التايلاندية بانكوك، بإشراف البطل العالمي سانشاي، وذلك قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة المقرر لها غداً، والتي يشارك فيها الاتحاد لأول مرة بعد النجاحات التي حققتها اللعبة على كافة المستويات المحلية والإقليمية، بالرغم من حداثة إشهارها مؤخراً.