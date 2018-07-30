إليسا تحصد ذهب «رماية السيدات»

المصدر: تودي - البيان الرياضي

توجت الرامية الإيطالية إيزي اليسا بطلة لأول مرة، ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات التي اختتمت أول من أمس في مدينة تودي الإيطالية، ونالت ذهبية مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» وجائزتها المالية، بعد أن حققت في النهائيات رصيدا قدره 43 طبقا، وكانت قد حلت في الأدوار التأهيلية في المركز الأول برصيد 117 طبقا، وجاءت في المركز الثاني ونلت الميدالية الفضية والمكافأة المالية الرامية الكازاخستانية سرسنكو ريسبنكوفا برصيد (117) طبقا، فيما حلت في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية والجائزة المالية الرامية الإيطالية جوليا بيتور برصيد (114) طبقا. وقام بتتويج الفائزات صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا.

نجاح

ومن جهته وجه اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بنجاح الجولة الأولى من النسخة الثانية للبطولة التي حققت أهدافها السامية منذ نسختها الأولى.

وقال اللواء الريسي: إن نظرة سموها الثاقبة وراء هذه النجاحات المتلاحقة، فالمبادرة بأهدافها السامية أبهرت الجميع بعد أن وفرت للراميات بمختلف صنوف الرماية ولجميع الأعمار، الفرصة للإعداد الجاد والمبكر قبل المشاركات القارية والدولية والأولمبية، حيث تعمدت اللجنة المنظمة العليا التنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي للرماية والاتحادات القارية والوطنية، لوضع خارطة طريق للراميات حتى يستفدن من المشاركة في هذه الجولات في القارات المختلفة.

سعادة

ومن جهته أبدى صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، سعادة بالغة بالنجاحات التي حققتها الجولة الإيطالية، مؤكدا أن هذا النجاح فأل حسن لباقي الجولات، ومشيدا بروعة التنظيم والمستوى الفني الأكثر روعة، متمنيا التوفيق والنجاح لباقي الجولات بمصر والمغرب والإمارات، وأن تحلق البطولة في سماء العالمية لتعكس الوجه الحضاري لدولتنا الغالية، وما وصلت إليه امرأة الإمارات في كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي.

جولة

وكما هو معروف فإن الجولة المقبلة سوف تحتضنها مصر، حيث تقام بميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية لجميع صنوف الرماية على صعيد رماية الأطباق وأسلحة ضغط الهواء «بندقية ومسدس» وذلك خلال الفترة 23 سبتمبر المقبل وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي، ثم الجولة الثالثة بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرون من شهر أكتوبر.

4

تختتم النسخة الثانية للبطولة بجولة الإمارات التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف من 4 وحتى 11 ديسمبر 2018.