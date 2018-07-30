45 ميدالية لنجوم جوجيتسو الإمارات في طوكيو

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت في صالة «اوتا جيمنازيوم» بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي شارك فيها أكثر 695 لاعبا ولاعبة من 43 دولة حول العالم، ونجح أبطال الإمارات في حصد 45 ميدالية ملونة، من بينها 20 ذهبية، و14 فضية، و 11 بروزنزية.

أحرز الميداليات الذهبية كل من علي محمد المنصوري، ومنى البريكي، وأمنة الحمادي، وسعود النقبي، ومريم العامري، وهيثم العقيدي، وحسين النميري، وبخيت سعد، عبدالله السناني، وأحمد عبدالله، وأحمد عمر، وسعود ناصر علي، وحميد البلوشي، وعبدالله عبدالله، وسلطان أل علي، وضاحي الثميري، وجاسم سعيد، ومصبح الخاطري، وعبيد الكعبي، وثامر الشامسي.

فضة وبرونز

وتوج بالميداليات الفضية كل من سلطان الحوسني، ونايف المنصوري، وهزاع القبيسي، وماهر الطاهر، وأسماء الحوسني، وفاطمة الجلاف، وذكريات الحمادي، وهيثم حناوي، ونور الهرمودي، وسارة الحمادي، وعلي حسن، وجابر عبدالله، وعلي الحوسني، وأحمد المصعبي. وفاز بالبرونزيات كل من عبدالرحمن البشير، محمد المطروشي، وعلي الهاشمي، وهيفا المرزوقي، وشيخة المنصوري، وفاطمة الحمادي، وموزة المنصوري، ومنى الحمادي، وخالد المرزوقي، وعلي عباس، سالم الحوسني.

جاسم سعيد يتألق ويحرز الذهب | البيان

الجزيرة أولاً

وتوج نادي الجزيرة بالمركز الأول بين أندية الدولة برصيد 1820 نقطة بواقع 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وحل فريق القوات المسلحة في المركز الثاني برصيد 1740 نقطة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة، والوحدة في المركز الثالث برصيد 1480 نقطة وبواقع 6 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية واحدة.

نجاح كبير

من ناحيته أشاد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة في طوكيو، مشيرا إلى أن البطولة التي ولدت قوية في اليابان قبل 4 سنوات بدأت تجني ثمارها حاليا، حيث إن تأثيرها في المجتمع الياباني أصبح قويا، وباتت لها مكانة هي الأهم من بين كل أحداث الجوجيتسو وربما الرياضات القتالية في الدولة.

وقال الظاهري: الحضور الجماهيري كان كبيرا، والتفاعل مع النزالات كان بلا حدود، والحالة التي صنعتها الجولة الرابعة فريدة من نوعها، حيث إن اليابان لها خصوصية مع رياضة الجوجيتسو باعتبارها الدولة التي نشأت فيها تلك الرياضة قبل أكثر من 900 سنة، وأن تعود لها رياضة الجوجيتسو بقوة بعد هذا القرون وتنتشر بهذا الحد يعكس مدى تأثير دولة الإمارات في العالم، ومدى النجاح الكبير الذي حققه مشروعها في نشر وتطوير اللعبة ليس في الإمارات فحسب، ولكن في كل دول العالم.

فارق واضح

من ناحيته أوضح سعود إبراهيم العماش ممثل سفارة الإمارات في طوكيو، أن خالد العامري سفير دولة الإمارات في اليابان يتابع منذ شهور الترتيب مع اتحاد الجوجيتسو لإقامة هذا الحدث الكبير، كما يحدث كل عام، وأنه كان يحرص على الحضور في النسخ الماضية، لكنه الآن ولظروف العمل خارج اليابان، وقد أعطانا كل التوجيهات بتوفير كل عناصر الدعم للجنة المنظمة من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة.

وقال: كنت شاهدا على النسخ السابقة في طوكيو، وبكل سهولة نستطيع أن نكتشف الفارق الكبير لكل نسخة عن التي سبقتها، وهو ما يؤكد لنا أن النسخة المقبلة سوف تكون أكبر وأكثر تأثيرا في المجتمع الياباني، خصوصا أنني علمت من اللجنة المنظمة بأنه تم إغلاق باب التسجيل قبل الموعد المحدد له بعدة أيام.

ترتيبات الجولة

من ناحيته أوضح عمران راشد تريم ممثل شركة أدنوك في طوكيو اليابان، أن طوكيو أصبحت تنتظر هذه البطولة كل عام، بعد النجاحات التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أنه كان حاضرا في ترتيبات الجولة الأولى التي أقيمت في عام 2015، لتوفير الدعم اللوجيستي للجنة المنظمة، وانه عندما نظر إلى المدرجات في هذه النسخة وعلى شكل الصالة أدرك حجم الفارق الكبير الذي حدث بين الجولة الأولى والجولة الرابعة.

وأضاف: اليابان مجتمع مغلق، وله تقاليده وعاداته الخاصة، ومن الصعب النفاذ إليه، إلا أننا سعداء بالاختراق الرياضي الذي حققته رياضة الجوجيتسو والذي يدعم علاقاتنا مع اليابان.

احتفال

احتفل أمس عبيد الكعبي لاعب الجزيرة والحكم الدولي بأول ذهبية أساتذة 4 له بعد تصعيده إلى الحزام الأسود، مشيرا إلى أن جولة طوكيو بالنسبة له استثنائية.