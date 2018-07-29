عمران خان من الكريكيت إلى رئاسة الوزراء

المصدر: إعداد - خالد المهيري

دخل النجم الأسطوري لرياضة الكريكيت الباكستاني عمران خان قائمة الرياضيين الذين عبروا بوابة السياسة، عبر تحقيق حزبه «حركة الإنصاف» الفوز في الانتخابات الباكستانية، وتغلبه على أقوى رموز السياسة هناك، مما يؤهله لتولي منصب رئاسة الوزراء، في بلد يعج بالكثير من الاضطرابات والمشاكل.

ويسعى عمران خان والذي ولد في 5 أكتوبر عام 1952 لأسرة بشتونية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، لإنجاح تجربته السياسية، على غرار تجربته الرياضية عندما نجح في إحراز بطولة كأس العالم للكريكيت العام 1992، وهو اللقب الأول والوحيد للمنتخب الباكستاني.

شوارزنيغر بطل بناء الأجسام .. حاكم كاليفورنيا

عالم الكريكيت

ظهر خان لأول مرة بشكل باهت في الدرجة الأولى في لعبة الكريكيت، بينما كان في السادسة عشرة من عمره في مدينة لاهور، إلى أن أصبح فيما بعد من أشهر وألمع نجوم اللعبة ليس فقط في باكستان بل أيضاً بريطانيا والتي تخرج من أشهر جامعاتها «أوكسفورد» العام 1975.

في ذروة حياته المهنية في عام 1982 تسلم خان قيادة فريق الكريكيت الباكستاني وهو في سن الثلاثين من جاويد ميانداد، ليقود منتخب بلاده للعدد كبير من الانتصارات والإنجازات، لعل أقواها على الإطلاق إحراز لقب كأس العالم للكريكيت العام 1992 لتكون خاتمة المطاف لإنجازاته الرياضية.

خان .. نجم الكريكيت

عالم السياسة

بدأ مشواره السياسي عام 1996 وأسس حزبه حركة لإنصاف الباكستانية، حين نادى بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، ومن الطريف أنه اختار لحزبه شعاراً انتخابياً هو مضرب الكريكيت، مما يدل على تعلقه الشديد بهذه اللعبة.

إلا أن الرجل المثير للجدل في عالم السياسة، شق طريقه بصعوبة في هذا العالم المثير للجدل، حيث خسر بداية مسيرته أول انتخابات خاضها، وبعدها أيد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال برويز مشرف في العام 1999، على عكس بقية الأحزاب الباكستانية.

وفي العام 2002 حقق أول فوز له في الانتخابات البرلمانية، فيما شهد العام 2007 انضمامه للحراك السياسي ضد برويز مشرف الذي رفض التخلي عن منصبه العسكري أثناء رغبته خوض الانتخابات الرئاسية، ليتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في العام ذاته أثناء فرض حالة الطوارئ في البلاد.

كما وقف ضد سياسات حكومة حزب الشعب في العام 2011، ليجني بعدها ثمار هذه المواقف عندما حقق حزبه المركز الثالث في الانتخابات الباكستانية العام 2013، ويبقى في صف المعارض لكل شيء حتى فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المراقبون هل ينجح عمران خان المتقلب سياسياً في هذا العالم كما نجح في الكريكيت أم ستتحول إلى لعنة تنسي الجماهير إنجازاته الرياضية؟

قائمة كبيرة

وشهد العالم في السنوات الماضية، دخول عدد كبير من الرياضيين عالم السياسة وتبوؤهم لمناصب كبرى، لعل أشهرهم على الإطلاق النجم الأسطوري لليبيريا والحائز على جائزة أفضل لاعب العام 1995 جورج ويا الذي فاز بالانتخابات الرئاسية العام الماضي.

جورج ويا أفضل لاعب في العالم رئيساً لليبيريا

كما تضم القائمة أيضاً، آرنولد شوارزنيغر بطل بناء الأجسام الذي انتخب مرتين متتاليتين حاكماً لولاية كاليفورنيا متولياً المنصب بين 2003 و2011، وساناث جاياسوريا والذي يعد من ألمع لاعبي الكريكيت في سريلانكا، حيث دخل مضمار السياسة عام 2010 عندما خاض الانتخابات العامة في ذلك العام عن مسقط رأسه دائرة ماتارا، وفاز بالمقعد ودخل البرلمان، بعدها عُيّن وزيراً في حكومة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

نوال المتوكل بطلة الأولمبياد .. وزيرة الرياضة

وفي عالمنا العربي، يبرز اسم أسطورة ألعاب القوى المغربية نوال المتوكل، التي تولت منصب وزيرة الشباب والرياضة عام 2007 ممثلة حزب التجمع الوطني للأحرار.