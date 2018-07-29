حلم «الآسياد».. عيسى البلوشي ومي المدني أمل الإمارات في رفع الأثقال

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

وقع اختيار اتحاد الإمارات لبناء الأجسام على اللاعب عيسى البلوشي واللاعبة مي المدني لتمثيل الإمارات في منافسات رفع الأثقال خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا المقررة في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر المقبلين، وسيشارك عيسى ضمن منافسات اللاعبين بوزن 85 كجم بينما تشارك مي بوزن 75 كغم، وتحت إشراف المدرب التونسي رضا العياشي.

وسيتواجد في المحفل الآسيوي كل من فيصل الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لرفع الاثقال لحضور اجتماعات الاتحاد الآسيوي للعبة بصفته عضواً في المكتب التنفيذي الآسيوي لرفع الاثقال، كما سيشارك جاسم العوضي المدير المالي في اتحاد الإمارات لرفع الاثقال عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي للعبة في تحكيم منافسات البطولة.

مي المدني ــ من المصدر

مشاركة تاريخية

وقال فيصل الحمادي الأمين العام للاتحاد تأتي مشاركة اتحاد الإمارات لرفع الاثقال كمشاركة تاريخية جاء استناداً إلى التطور المستمر في أداء اللاعبين عيسى ومي، وخاصة أنها المرة الأولى التي يتواجد أبناؤنا في دورة الألعاب الآسيوية منذ انفصال اتحاد رفع الاثقال عن اتحاد بناء الأجسام عام 2008، وحرصنا على توفير أقصى درجات التحضير وفق الظروف المتاحة. ولكنه لم يخفِ اعتزازه بمسيرة اللعبة ولاعبيها من الجنسين خلال الفترة السابقة، والتي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات خلال المشاركات في كبرى البطولات والدورات، ومنها التأهل مرتين متتاليتين إلى الأولمبياد سنة 2012 في لندن و2016 في ريو دي جانيرو.

طموحات

وأكد الحمادي الثقة الكبيرة بأبناء الإمارات الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتمثيل مشرف للدولة وللعبة فيها بتحقيق الطموحات والآمال المنشودة، ولكنه في الوقت نفسه لم يخفِ بأن هناك فجوة كبيرة في المستويات بيننا وبين المنتخبات الآسيوية المشاركة، والتي تعتبر الأقوى في لعبة رفع الاثقال على مستوى العالم، واستطرد قائلاً بأن مشاركة رباعينا تأتي ضمن الخطة التي نعدها للبطولات المقبلة، ومنها أولمبياد طوكيو 2020.

المعوقات

وكشف الحمادي عن العديد من الصعوبات والتي تقف عائقاً لدرجة كبيرة في الإعداد الجيد للاعبين وفي مقدمتها عدم وجود مركز تدريب خاص بالاتحاد. وكانت المعاناة كبيرة أخيراً حيث تم التدريب في عدد من الصالات الخاصة، والمعاناة الصعبة التي تواجهنا في انتظام اللاعبين بالتدريبات، بعدما طلبت الهيئة عمل صيانة لمركز التدريب في صالة صلاح الدين في دبي، ومازلنا ننتظر الحل، بالإضافة لمعاناة عدم التفرغ.