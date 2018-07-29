جولة طوكيو للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

للعام الرابع على التوالي، تنطلق صباح اليوم في العاصمة طوكيو منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات في 5 مدن عالمية هي طوكيو، ولوس أنجليس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، ولندن، وقد رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 120 ألف دولار أميركي جوائز لهذا الحدث، الذي ستشارك فيها 43 دولة من مختلف القارات. وسوف تبدأ فعاليات اليوم مبكراً في تمام الساعة التاسعة بتوقيت طوكيو الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي، حيث تجري إجراءات الفترة الثانية والأخيرة للوزن التي سوف تستمر لمدة ساعة واحدة، يدخل بعدها اللاعبون في مرحلة الإحماء التي تتبعها انطلاق النزالات في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بصالة أوتا جيمنيزيوم، التي تستضيف الحدث لأول مرة هذا العام، والتي تعد واحدة من أهم الصالات المغطاة في بلاد الشمس المشرقة، لكونها أول موقع في العالم تشرق عليه الشمس.

برنامج

المنافسات سوف تبدأ بالحزامين البنفسجي والأسود، ثم تليها باقي الأحزمة للرجال والسيدات الأبيض والأزرق والبني، أما نزال الأساطير الذي سيجمع بين الياباني دايسوكي أمازون سوجي، والبرازيلي فيتور شاولين ريبيرو، فسوف يقام في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر على البساط الرئيسي الذي يتوسط الأبسطة الثمانية، حيث توجد 4 أبسطة على يمينه، و4 أخرى على يساره، وسوف يستمر لمدة 15 دقيقة، وسط اهتمام إعلامي عالمي نظراً لشعبية القطبين أمازون وريبيرو حيث إن كليهما يملك رصيداً كبيراً من الإنجازات على بساط الجوجيتسو، وأبسطة الألعاب القتالية المختلطة.

جهوزية

سيكون الطقس اليوم في العاصمة اليابانية حاراً إذ تبلغ الحرارة 32 درجة مئوية، ومع ذلك فإن السماء ممطرة على معظم الأنحاء، استمراراً للإعصار الجارف الذي بدأ أمس وتتعرض له البلاد هذه الفترة، وتتحسب له كل أجهزة الدولة للتقليل من خسائره، ولا سيما أن النشرة الجوية التي تداولتها الصحف اليابانية ومختلف وسائل الإعلام تقول إن هناك رياحاً عاصفة، وأمطاراً جارفة، ولكن صالة أوتا جيمنازيوم التي تستضيف الحدث سوف تكون بعيدة كل البعد عن هذه الظواهر كونها مجهزة تماماً لمثل هذه الأحوال، ومغطاة لحماية اللاعبين واللاعبات من أية مؤثرات جوية.

تطوير

وبمناسبة انطلاق الجولة الأولى من النسخة الرابعة قال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، إن تلك الجولات جزء من استراتيجية أبوظبي لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة وحول العالم، مشيراً إلى أن البطولة بدأت قوية في عام 2015 لتستمر وتتوسع حتى أصبحت أقوى بطولة بنظام الجولات في العالم، وذلك من خلال إعداد المشاركين فيها، وقيمة اللاعبين المصنفين المرتبطين بها، والجماهير التي تتابعها حول العالم، والتي تقترب من الـ 500 مليون متابع، فضلاً عن التنظيم الاحترافي والتحكيم الذي يعتمد دائماً على نخبة من أهم الحكام في العالم لإدارة فعالياتها، بالإضافة إلى فقرات الأساطير والنجوم والمشاهير بالبارا جوجيتسو التي تتضمنها بعض الجولات.

نجاحات

وقال الهاشمي: يسعدنا مرة أخرى أن تعود البطولة لنشاطها في النسخة الرابعة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في النسخ السابقة، وهي منصة مفتوحة لجميع الجنسيات، وسيتم إدراج أصحاب المراكز الأولى في التصنيف السنوي العالمي للدخول في سباق جائزة أبوظبي العالمية السنوية التي تقام على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر أبريل من كل عام في احتفالية السجادة الحمراء.

دعم

ومن ناحيته أكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، أن اتحاد الإمارات أصبح أكبر داعم لتطوير لعبة الجوجيتسو في العالم بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجولة الأولى سوف تقام في طوكيو اليوم، على مدار يوم واحد مثلما جرت عليها العادة في النسخ السابقة، وأن الجولة الثانية سوف تقام في لوس أنجليس على مدار يومي 22 و 23 سبتمبر، فيما ستكون الجولة الثالثة في ريو دي جانيرو أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر من العام الجاري بصالة كاريوكا أرينا، أما جولة أبوظبي فسوف تقام في أيام 7 و 8 و 9 فبراير من عام 2019 بصالة مبادلة أرينا.

جولة

أوضح فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الجولة الأخيرة من البطولة ستقام في صالة كوبر بوكس بلندن يومي 9 و 10 مارس من عام 2019.

نجاح

لاعبو الإمارات يجتازون إجراءات الوزن

تمت أمس بنجاح إجراءات الوزن الرسمية بالمرحلة الأولى من منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي امتدت على مدار ساعتين في قاعة الإحماء بصالة اوتا جيمنازيوم، وأشرف عليها طاقم التحكيم الذي سيدير البطولة، واجتاز أبناء الإمارات هذه الإجراءات بنجاح، وتسلموا بطاقات المشاركة حيث تم توزيعهم كل في فئته، وتعرف كل لاعب منهم على منافسيه الذين سيواجههم.

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يذكر أن الإمارات ستمثل في هذا الحدث عبر 68 لاعباً ولاعبة في كل الفئات معظمهم من أندية الوحدة والجزيرة والظفرة والشارقة، وسوف تكون تلك أول محطة للتنافس بين هذه الأندية من أجل شحن الرصيد بأول نقاط في مسيرة التحدي على المركز الأول بين مختلف أندية الدولة، والذي يتم تكريمه في احتفالية السجادة الحمراء بقصر الإمارات على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي فاز بها على التوالي كل من الجزيرة مرتين، والوحدة مرة واحدة عام 2018. طوكيو - البيان الرياضي

خصوصية

جولات أبوظبي تحمل قيمة كبيرة

أكد جوستافو موجيتي الشريك المنظم في جولة لوس أنجليس المقبلة، أن جولات أبوظبي غراند سلام لها خصوصية عند كل عشاق اللعبة في العالم، حيث إنها تكتسب قيمة دولية مميزة تسمح لكل فئات اللعبة من ناشئين وشباب وبالغين وأساتذة بتطوير مستواهم، والدخول في منافسة قوية على الجوائز المالية والمعنوية، كما أنها أصبحت أفضل دعاية للعبة الجوجيتسو في العالم من خلال ما تحظى به من اهتمام إعلامي كبير. طوكيو - البيان الرياضي

14 لاعباً يمثّلون «الجزيرة» في البطولة

تشارك بعثة نادي الجزيرة في جولة طوكيو للعام الثالث على التوالي، حيث يعتبر نادي الجزيرة أسبق أندية الدولة ظهوراً في تلك المنافسات، ويؤكد اللاعب عبدالله القامة اللاعب ومدير بعثة فخر أبوظبي، أن النادي سيشارك بـ 14 لاعباً على رأسهم بطلا الحزام الأسود عبيد الكعبي، ووسام أحمد، وكل من مصبح الخاطري وعلي كرم بالحزام البني، وأحمد المصعبي وسلطان طويرش بالحزام البنفسجي، وكل من عبدالله السناني، ويوسف وعمر الحوسني، وثامر البلوشي وعلي طه ومانع البريكي بالحزام الأزرق.

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مشاركة قوية

وقال القامة: سوف أشارك زملائي في نزالات الحزام الأزرق، وكل اللاعبون عبروا عن رغبتهم في حصد عدد من الميداليات بهذه البطولة لرفع راية الدولة، وتمثيل الجزيرة بأفضل صورة، خصوصاً أن الجميع استعد لها بشكل جيد، من خلال تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، حيث فضل اللاعبون عدم الحصول على إجازاتهم السنوية من أجل تكثيف الاستعدادات لبداية موسم قوية وناجحة.

بعثة للظفرة

كما تشهد جولة طوكيو مشاركة الظفرة بأكبر بعثة لها في الجوجيتسو ببطولة خارجية، حيث تضم 15 لاعباً ولاعبة، ويرأسها خلفان راشد المنصوري عضو مجلس إدارة الشركة للألعاب المصاحبة، والذي أكد أن فارس الغربية يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة، ولا سيما في ظل الجهود الحثيثة لنشر وتطوير في الظفرة من خلال النادي والمراكز التابعة له، وأوضح أن الظفرة أصبح لديه لاعبون ولاعبات يملكون الخبرات الدولية الكافية لرفع علم الدولة في البطولات الخارجية، والصعود إلى منصات التتويج.

فيتور ريبيرو: تجربة جديدة ومثيرة

يؤكد الأسطورة البرازيلي فيتور شاولين ريبيرو صاحب الـ 39 عاماً، أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها بنزالات الأساطير، ولكنها الأولى له خارج أبوظبي، ولذلك فهي تجربة جديدة ومثيرة بالنسبة له، وكونها أمام منافس ياباني قوي وعملاق فإنها مجال للفخر والاعتزاز عنده.

وقال: بالنسبة لي سوف تكون لحظة خاصة، ونزالاً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معان، وأنتهز هذه المناسبة كي أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توجيه الدعوة لي كي أكون طرفاً في هذا الحدث الكبير، وأيضاً لتنظيمه لأفضل أحداث رياضية في لعبة الجوجيتسو على مستوى العالم، سواء من خلال جولات أبوظبي غراند سلام المحترفة التي وفرت أفضل المنصات للأبطال كي يعبروا عن قدراتهم ويعرضوا مهاراتهم، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تعد الأضخم والأكبر والأهم في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.

تكريم

ومن جهته يقول الأسطورة الياباني دايسوكو أمازون سوجو عن مشاركته في جولة طوكيو: إنه شرف لي أن أمثل اليابان في واحدة من أهم البطولات العالمية وهي «أبوظبي غراند سلام»، وأنا أعتقد أن لقاءات الأساطير تعد أفضل منصة للترويج والدعاية للعبة الجوجيتسو في العالم، وهي صورة من صور التكريم والتشريف للأساطير أنفسهم كونها تسلط عليهم كل الأضواء في هذا الحدث الكبير، وتتطلع إليهم كل الأفئدة من عشاق رياضة الجوجيتسو حول العالم، وأنا متحمس جداً لمواجهة فيتور شاولين، الذي حقق كل الإنجازات وحصد كل أكبر البطولات في الجوجيتسو والألعاب القتالية، وأتوقع أن يكون نزالاً نارياً قوياً بلا أدنى شك، فكلانا سيخرج منه فائزاً لأن مجرد التواجد في هذا الحدث بحد ذاته إنجاز ومكسب كبير يشرف أي لاعب من ممارسي الألعاب القتالية المختلطة.