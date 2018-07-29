الهاجري: «ألعاب الشارقة الفردية» تسعى لجذب الرياضيين

المصدر: الشارقة - إيهاب زهدي

أوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، أن إدارة الألعاب تسعى دائماً لتوفير بيئة جاذبة لجميع الرياضيين، وأن يكون النادي بمثابة بيت اللاعبين الثاني، وأن يجدوا فيه كل ما يحتاجونه وليس فقط ممارسة الرياضة، وهذا يأتي بدعم مباشر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته الحكيمة في تخصيص منشآت بمواصفات عالمية للألعاب الفردية إيماناً منه بالاهتمام بجميع أنواع الألعاب.

برامج

تابع الهاجري: جميع العاملين في إدارة الألعاب الفردية بقلعة «الملك» يعملون لخدمة اللاعبين، وتهيئة المناخ الملائم لهم حتى يحصلوا على أفضل إعداد وتأهيل يجعلهم في أتم الاستعداد لخوض المنافسات، ولدينا برامج عدة نعمل عليها بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي لتطوير وتأهيل مهارات اللاعبين، حتى نقدم لاعبين مميزين ومبدعين في كل الألعاب الفردية وهو هدف لا تنازل عنه، وهذا نهج النادي الذي يسير عليه من أجل رؤية لاعبينا في المنصات ومتوجين بالبطولات لتحقيق إنجازات للدولة والنادي.

متابعة

وثمن الهاجري، الزيارة التي قام بها عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأشاد بحرصه على متابعة كل التفاصيل، وأشاد كذلك بدور مجلس الشارقة الرياضي في دعم الأندية في جميع الجوانب، وجاء ذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها عيسى هلال، لإدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، وأطلع خلالها على الخطط والمشاريع التي تنفذها الإدارة لتطوير وتأهيل الألعاب الفردية، والتي تستهدف إنتاج أبطال قادرين على المنافسة والتتويج بالألقاب، وبحث مع المهندس سليمان الهاجري، السبل الكفيلة بتطوير وتأهيل فرق النادي.

حرص

يحرص مجلس الشارقة الرياضي أن تكون المنشآت الرياضية في الإمارة الأفضل على مستوى الدولة، ومجهزة بالكامل.