لقب «إيطاليا لرماية السيدات» بين كازاخستان وروسيا

المصدر: تودي - البيان الرياضي

احتدمت المنافسة بين كازاخستان وروسيا، في منافسات بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، المقامة ضمن منافسات النسخة الثانية «جولة إيطاليا» لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتي تحتضنها مدينة تودي الإيطالية.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة قد شهدت منافسات قوية وشرسة بين 56 رامية جميعهن من المصنفات دولياً، حيث رمت كل منهن ثلاث جولات بإجمالي 75 طبقاً.

صدارة

وأسفرت النتائج عقب نهاية جولتها الثالثة عن صدارة كازاخستانية روسية مشتركة بين سارسنكو ريسبكوفا وبيشنشيكوفا، وحققت كل واحدة 71 طبقاً من أصل 75 طبقاً وتلاحقهما الهندية شرويسي شينغ ومعها الكازاخستانية ماريا ديمترينكو برصيد 70 طبقاً وفي المركز الخامس يتساوى في الرصيد 69 طبقاً سبع راميات هن الروسية انجلينا رودينغا والإيطالية ايلسيا ايزي والكويتية شهد الحوال والإيطالية مارتينا دونيني ومواطنتها كارولينا باجنين والأسترالية بيني سميث والروسية بولينا كنيزفا وحققت أربع راميات رصيد 68 طبقاً ثم ميات برصيد 67 طبقاً.

نجاحات

من جانبه أكد أحمد محمد الخوري مدير الشؤون الحكومية والخارجية ببطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، أن البطولة تشهد نجاحات كبيرة في جولتها الأولى من عامها الثاني، مما يعزز من مضاعفة النجاحات في الثلاث جولات المقبلة، وهو ما تسعى إليه اللجنة المنظمة العليا للبطولة.