«القوات البرية» بطل كأس الخدمة الوطنية للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- وام

توج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية فريق قيادة القوات البرية بطلاً لمنافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجوجيتسو للدفعة الثامنة، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام، وذلك في الصالة الرياضية بمدرسة الخدمة الوطنية لقيادة حرس الرئاسة بمعسكر سيح حفير، وشهدت تسجيلاً لرقم قياسي عالمي في حجم المشاركة لفئة الحزام الأزرق.

وشارك في البطولة منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات الثامنة، والتي خصصت للحزام الأزرق لمختلف الأوزان، وحسمت البطولة القوات البرية برصيد ست ميداليات منها ثلاث ذهبيات، وجاء في المركز الثاني قيادة حرس الرئاسة برصيد ثماني ميداليات، منها ذهبيتان، وجاء في المركز الثالث قيادة الدفاع الكيميائي برصيد ذهبية وحيدة.

وشهدت البطولة تسجيل رقم قياسي على مستوى عدد اللاعبين المشاركين في بطولات الجوجيتسو لفئة الحزام الأزرق على المستوى العالمي، والذي كان مسجلاً عام 2017 بعدد 582 لاعباً في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الحزام الأزرق عمومي، التي أقيمت بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وتم تسجيله في الدولة يوم الأربعاء الماضي في البطولة بمشاركة 839 لاعباً.