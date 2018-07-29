العصيمي يتابع استعدادات الصين للألعاب البارالمبية

المصدر: بكين - البيان الرياضي

التقى ماجد عبدالله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالعاصمة الصينية بكين، هايدي زهانج رئيسة المجلس الصيني لذوي الإعاقة، الذي يضم في عضويته أكثر من 82 مليوناً من ذوي مختلف الإعاقات، وذلك في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها العصيمي إلى الصين ، للاطلاع على الاستعدادات الصينية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية 2022 في مدينة هانزو، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022 أيضاً، والتقى خلالها شخصيات رفيعة المستوى من المسؤولين عن تنظيم الحدثين العالميين الكبيرين. وإلى جانب رئاسة المجلس الصيني لذوي الإعاقة، تترأس زهانج أيضاً اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين والألعاب البارالمبية الشتوية المقبلة، والتي تستضيفها العاصمة بكين في شهر فبراير من العام 2022.

وأشاد العصيمي خلال هذا اللقاء بالدور الكبير الذي تلعبه الصين لتطوير الحركة البارالمبية في آسيا وحول العالم، كما أشاد بالرعاية التي ينالها الرياضيون من ذوي الإعاقة في الصين من خلال توفير بنية تحتية ضخمة تستوعب كافة فئات الإعاقة.