جولة طوكيو للجوجيتسو على خط الانطلاق

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

عندما تدق الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت طوكيو، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت أبوظبي، تبدأ إجراءات الوزن الرسمية للجولة الأولى من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تنطلق في صالة أوتا جيمنيزيوم في العاصمة اليابانية غداً، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من 43 دولة حول العالم.

ويشرف على تلك الإجراءات الحكام الذين تم اختيارهم لهذا الحدث برئاسة البرازيلي أليكس باز، لتستمر لمدة ساعتين وتنتهي في السابعة مساءً بتوقيت طوكيو، وذلك في الصالة نفسها التي ستستضيف المنافسات غداً، والتي تقام عليها النزالات للمرة الأولى، بما اعتبره كل عشاق الجوجيتسو والألعاب القتالية المختلطة مكسباً مهماً لها كونها واحدة من أشهر الصالات بالدولة، والتي ستستضيف جانباً من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ترتيبات

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي غراند سلام، أن كل الترتيبات قد اتخذت لانطلاق البطولة، وأن عدد المشاركين فاق كل التوقعات بالنسبة لجولة طوكيو، التي كان يعتبرها الكثير من عشاق اللعبة بعيدة جغرافياً عنهم، وأنه من أجل ذلك قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن تغلق باب التسجيل قبل الموعد المحدد له بأسبوع كامل، حيث كان مقرراً له أن يغلق في مساء يوم 24 الجاري، ولما زاد العدد على الرقم المطلوب تم إغلاقه في مساء 17 الجاري، وأنه لو كان قد تم تركه مفتوحاً كان العدد سوف يصل إلى 1000 لاعب ولاعبة، حيث إن عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات يؤخرون تسجيلهم في العادة إلى الأيام واللحظات الأخيرة، وقد استهدفنا أيضاً من هذا القرار أن نحث الراغبين على المشاركة في هذه البطولة على التسجيل بشكل مبكر.

جهوزية

وعن الصالة وتجهيزاتها قال البحري : نقوم بزيارتها والاجتماع مع مسؤوليها بشكل يومي منذ 3 أيام، وقد التقينا مع الشريك المنظم الياباني وهو تاكا ماسي ونتابع معه أولاً بأول كل الترتيبات والتجهيزات التي اقتربت من النهاية بالفعل، وسوف تكون الصالة جاهزة تماماً قبل الرابعة من مساء اليوم، وأيضاً قبل بدء إجراءات التسجيل الرسمية، وقد تم توصيل أجهزة الحاسب الآلي لحكام الطاولات الذين يحتسبون النقاط بناءً على قرارات وإشارات حكام الساحة. وهناك منصة لكبار الزوار وأخرى للإعلاميين الراغبين في تغطية الحدث، ونتوقع حضوراً رفيع المستوى من عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية باليابان.

استيعابفي السياق نفسه قال البحري إنه تم زيادة عدد الأبسطة التي ستقام عليها النزالات في الصالة من 7 إلى 9 أبسطة، لاستيعاب الزيادة العددية للاعبين المشاركين، خاصة أن المنافسة ستقام على يوم واحد وهو غداً، وسوف نحرص على تقديم موعد انطلاقها ساعة لتبدأ في التاسعة والنصف بتوقيت طوكيو بدلاً من العاشرة والنصف، وبناءً عليه سوف يتم تقديم موعد الفترة الثانية من فترات الوزن الرسمية التي كان مقرراً لها أن تبدأ في الثامنة والنصف إلى الثامنة، على أن تنتهي في التاسعة، وندخل بعد ذلك في المنافسات مباشرة، وهنا يمكن أن ننهي النزالات في الساعة السادسة مساءً.

اهتمام

توقع طارق البحري أن تحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة، في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات، وأيضاً في ظل اتساع رقعة الاهتمام بالبطولة عاماً بعد عام، ولا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في النسخ السابقة.

تغطية



نقل تلفزيوني على الهواء مباشرة

تنقل قناة أبوظبي الرياضية وقناة Combate وقناة FloGrappling منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو على الهواء مباشرة. كما سيتم بث الحدث على العرض المتأخر على FOX Sports Asia وFight Network و Astro و Starhub و ABS-CBN Sports و EB-TV و SFR Sports و Orange TV و SCTV و Singtel و Super Sport و Azam Sports ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

وإلى جانب الجولة الأولى ستقام في طوكيو غداً، فإن الجولة الثانية سوف تقام في لوس أنجليس على مدار يومي 22 و 23 سبتمبر، فيما ستكون الجولة الثالثة هي الأضخم والأطول في ريو دي جانيرو أيام 16 و17 و18 نوفمبر من العام الجاري في كاريوكا أرينا، وإن جولة أبوظبي سوف تقام أيضاً في أيام 7 و 8 و 9 فبراير من عام 2019 بصالة مبادلة أرينا، على أن تقام الجولة الأخيرة في صالة كوبر بوكس بلندن يومي 9 و 10 مارس.

نجوم



مياو وبرافو أبرز المشاركين

توقعات بمنافسة قوية على المراكز الأولى | البيان

تشهد جولة أبوظبي غراند سلام «طوكيو» للجوجيتسو مشاركة عدد كبير من النجوم والأبطال المشاهير في مختلف الفئات، ومن أهم المصنفين في العالم بهذه الرياضة ومنهم بيانكا باسيليو، وماييسا كالداس، وأمل المجاهيد، وناتيلي ميلو، وباولو مياو، وتياجو برافو، ودي جي جاكسون، وكاينان دوارتي، وروبسون ماثيو، وجوتينبيرح بييرا، وجواو جابرييل روتشا، وجيرارد لابنيسكي، والكثيرون الذين يرغبون في حصد النقاط التي تعزز صدارتهم في المنافسة على صدارة التصنيف العالمي من أجل الفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية والتكريم في احتفالية «السجادة الحمراء» التي تقام على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

«العنابي» يدفع بـ 18 لاعباً ولاعبة

أكد خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب المصاحبة، أن قلعة العنابي سوف تدفع بـ 18 لاعباً ولاعبة في جولة طوكيو، وأن هذا العدد هو الأكبر بالنسبة لنا في تاريخ جولات طوكيو، وأن الوحدة الذي توج بطلاً لأندية الإمارات في التصنيف العالمي العام الماضي، يحرص على أن يبدأ الموسم الجديد بداية قوية للحفاظ على مكانته وصدارته، وأن يستغل تطوره في توسيع الفارق بينه وبين باقي الأندية في الموسم الجديد.

ناشئو الإمارات جاهزون للحدث | البيان

ضغوط

وقال الهنائي: كانت الضغوط علينا كبيرة في الموسم الماضي، وبناء عليه لم نضمن تحقيق الصدارة على المستوى المحلي إلا في الجولات والبطولات الأخيرة من الموسم الماضي، وبناء عليه فسوف نسعى مبكراً لحسم المنافسة لرفع هذه الضغوطات، واستثمار الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة من قبل الإدارة العليا للنادي وعلى رأسها سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وترجمتها إلى إنجازات على أرض الواقع، ولدينا توجيهات واضحة من سموه بأن تكون أكاديمية الوحدة في الجوجيتسو واحدة من أفضل من 3 أكاديميات في العالم، وأن نتخطى مرحلة الدوري والكأس ونبدأ في اقتحام الخريطة العالمية، وفي كل بطولة سوف تكون الوحدة حاضرة ومنافسة بقوة.

دعم

وأضاف: نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمه للأندية ودعمه للرياضة، ونعتبر أنفسنا جنوداً معه في الميدان لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة، ونرحب بالتنافس مع كل الأندية سواء التي سبقتنا في اعتماد هذه اللعبة وهي العين والجزيرة، أو من الأندية التي دخلت بعدنا مثل الشارقة والظفرة وبني ياس، ونتمنى أن يسهم هذا الجو التنافسي الشريف في دعم المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب بفئتي البنين والبنات.

تاكا ماشا: مع أبوظبي الحلم حقيقة

أكد تاكا ماشا رئيس الاتحاد الياباني للجوجيتسو، الشريك المنظم لاتحاد الإمارات في جولة طوكيو، أن جولة اليابان كانت في البداية حلماً، وقد أصبح حقيقة مع دعم أبوظبي للعبة، فقد كان الحلم يقتصر حينها أن تقام إحدى جولات هذه البطولة القوية في اليابان، وأن سقف الطموحات حينها لم يكن قد وصل إلى تحقيقها هذا القدر الكبير من النجاح الذي وصلت إليه بالفعل بعد النسخة الثالثة، وأن كل النجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث الماضية بدأت تؤتي ثمارها في النسخة الرباعة الحالية، مشيراً إلى أن البطولة ستشهد مشاركة ناشئين وكبار وأساتذة وأساطير إضافة إلى فئة الباراجوجيتسو التي تحرص للعام الثاني على التوالي على الحضور في هذا الحدث، الذي يلبي كل الطموحات ويوفر عنصر السعادة للجميع.

منافسات السيدات حاضرة في البطولة | البيان

جهود

وقال: أتقدم بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، ليس فقط على أن تكون الجولة الأولى من كل نسخة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في طوكيو، ولكن لجهوده الكبيرة في تطوير اللعبة في آسيا باعتباره رئيساً للاتحاد الآسيوي، وفي العالم باعتباره نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي، ويجب أن نعترف هنا بأن رياضة الجوجيتسو شهدت نقلة نوعية هائلة بعد دخول أبوظبي على الخط فيها، وبعد أن أصبحت عاصمة "الجوجيتسو العالمي"، وأيضاً عاصمة القرار العالمي من خلال انتقال المقر الرسمي للاتحاد الدولي إليها، وهوة ما انعكس بالإيجاب على وضع آسيا في هذه الرياضة على الخريطة العالمية، حيث أصبحت القارة الصفراء أهم قارات العالم في هذه الرياضة وأكثرها نمواً وتوسعاً في انتشار اللعبة وتطورها.

حضور

وأضاف: اليابان حاضرة بقوة في هذه النسخة حيث إن ثلث عدد اللاعبين المشاركين تقريباً من اليابان، كما أننا لدينا عدد من الحكام سيقومون بإدارة النزالات ضمن طاقم التحكيم الذي يشرف على البطولة، ويقيني أن النسخة الرابعة سوف تحقق نقلة نوعية كبيرة في اللعبة باليابان التي شهدت ميلاد هذه اللعبة منذ ما يقرب من 1000 عام، والتي تعد المنصة الرئيسية لانطلاقها إلى كل دول العالم، وتثبت كل الدراسات التاريخية التي أجريت أن الجوجيتسو هي أصل كل الألعاب القتالية في العالم، حيث إنها بدأت منذ ما يقرب من 10 قرون ثم اشتقت منها بقية الألعاب القتالية.