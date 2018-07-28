الكور مفاجأة أولى جولات «الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق الدولي السوري عز الدين الكور مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على الأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف، ضمن بطولة صيف الشارقة للشطرنج، للمصنفين الدوليين تحت 1600 التي انطلقت أول من أمس، بالتزامن مع البطولة الدولية للمصنفين تحت 2250 لجميع الفئات والأعمار، اللتين ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يوليو حتى 3 من أغسطس، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، من بينهم لاعبون من أصحاب الألقاب الدولية.

وكان قد أقيم حفل افتتاح البطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين والمتابعين وأولياء الأمور، وقد أعطى المهندس طلال أحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، شارة البدء لانطلاق الجولة الأولى.

أبرز النتائج

وفي أبرز النتائج حقق المصنف الأول على البطولة الدولي السوري عبد القادر محمد ريس فوزاً مستحقاً على الدولي الهندي عبيد علي مجاور، وفاز الفلبيني المخضرم سان خوان دينيس على الدولي محمد مرشول لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما تعادل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حمد عصام حوير مع الدولي الفلبيني مورتيل مارلون، كما انتهى لقاء الطاولة الرابعة بالتعادل بين الفلبيني الدولي ديمقراط إيروين ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سيف أحمد الزرعوني. وعلى الطاولة السادسة حقق المصري الدولي رامز سمير الفوز على الفلسطيني المخضرم خليل حوسة.

فوز سوريش

كما حقق كاي سوريش كاي الفوز على الدولي الإماراتي حمد أحمد الحمادي، وتمكن الهندي سالفي أميت من الفوز على الناشئ حمد عيسى البلوشي لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، كما فاز الناشئ سعود جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة على زميله علي طالب ال علي، وفاز الناشئ عبد الله يحيى الحمادي على زميله الناشئ ماجد علي ال علي، وفاز المصري أحمد عطية على لاعب نادي الشارقة عمران علي آل علي، وفاز الهندي رافائيل شارون على لاعب نادي المدام الثقافي الرياضي علي خليفة الكتبي، وفاز الفلسطيني علي صايل على لاعب نادي الشارقة الناشئ سلطان عبد القادر الملا.

20

خصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز للمراكز الستة الأولى في كل بطولة مع جوائز خاصة للاعبين واللاعبات من أبناء الإمارات، ويبلغ مجموع الجوائز 20 ألف درهم.