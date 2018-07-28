بدر العلي يحرز فضية البطولة العربية للمصارعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة بدر العلي (18 سنة)، الميدالية الفضية في البطولة العربية للرجال للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، التي اختتمت أول من أمس بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي ضمت منتخبات دولة الإمارات السعودية، الأردن، لبنان، السودان، سوريا، فلسطين، المغرب، اليمن، تونس، ومصر مستضيفة البطولة، والتي أشرف عليها الاتحاد العربي للمصارعة، وقد جاء فوزه الصاعد بفضية المصارعة الحرة في وزن فوق 100 كجم، بخسارته في المباراة النهائية أمام بطل مصر محمد جمال، بعد فوزه المثير على لاعبين من اليمن، سوريا ولبنان بالرغم من كونه أصغر لاعب في البطولة، وبفوزه بالفضية تأهل للمشاركة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية الودية السنوية، التي تنطلق يوم غد في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة أبطال النخبة العربية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، الإنجاز الفضي للاعب الصاعد بدر العلي أمام تلك الخبرات العربية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة خبرته استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، التي تقام في مدينتي جاكرتا وباليمانغ في أندونيسيا، ضمن وفد الدولة الرسمي، والتي تعقبها المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب للمصارعة الحرة التي تستضيفها سلوفاكيا خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر المقبل والتي تسبقها في فترة إعداد قصيرة بإشراف مدربه شعبان السيد.

وأضاف الدرعي إن اللاعب الصاعد بدر العلي يجد اهتمام الاتحاد كموهبة فطرية عشق المصارعة منذ صغره مروراً بكافة فئات المراحل العمرية للمصارعة، وحقق الكثير من الألقاب المحلية والإقليمية.