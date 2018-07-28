بن سليم يختتم مشاركته في مؤتمر «دولي السيارات»

المصدر: مونيفيديو - البيان الرياضي

اختتم مساء أمس محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للتنقل السادس والعشرين الذي أقيم في مونيفيديو بالأوروغواي في الفترة بين 23 ـ 27 يوليو الجاري بالتزامن مع انعقاد «مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات العشري للأميركتين للتنقل والرياضة».

والتقى بن سليم خلال المؤتمر، جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بحضور نواب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ونحو 100 مشارك من شمال ووسط وجنوب أميركا، كما لبى بن سليم الدعوة لحضور مؤتمر التنقل الإلكتروني والمدن الذكية الذي يتناول مواضيع المدن الذكية ووسائل التنقل الكهربائية والطاقة المتجددة.

وعبر بن سليم عن فخره بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وقال إن الراليات التقليدية والراليات الصحراوية الطويلة تعتبر من الرياضات الرئيسية في الأميركتين، وبعد النجاح في إدخال النظام الجديد لسباقات السيارات والدراجات على مختلف التضاريس في المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للسيارات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المغرب، تتوفر ثقة كبيرة بأن ينال النظام الجديد نفس الحماس في الأوروغواي.

وأوضح بن سليم إن الشراكة بين نادي الإمارات للسيارات والسياحة الممتدة لأربع سنوات مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول مؤتمر الإمارات الدولي لمركبات المستقبل تجعل المؤتمر مثيراً للاهتمام بالنسبة له.