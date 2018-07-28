شباب الطائرة يخسرون في الآسيوية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تلقى منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة، خسارته الرابعة في البطولة الآسيوية للشباب للعبة، والمقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك أمام منتخب هونغ كونغ بشوطين مقابل ثلاثة أشواط، ضمن مواجهات تحديد ترتيب المنتخبات من المراكز 21 و22 و23.

خسر منتخبنا الشوط الأول 23 ـ 25، وفاز بالشوط الثاني 25 ـ 10، ولكنه عاد وخسر الشوط الثالث 25 ـ 20، ثم فاز بالشوط الرابع 25 ـ 15، قبل أن يخسر الشوط الخامس الحاسم والأخير 13 ـ 15، ليفوز منتخب هونغ كونغ بالمباراة. سبق أن التقى المنتخبان في الدور التمهيدي، وخسر منتخبنا 1 ـ 3 أمام هونغ كونغ، وقبلها خسر منتخبنا أمام الأردن 0 ـ 3، وأمام منتخب السعودية 1 ـ 3. يذكر أن منتخبات تايلاند وإيران وكوريا الجنوبية والعراق،تأهلت إلى نصف النهائي.