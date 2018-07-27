"بولينغ الإمارات" يخوض تحدي بطولة العالم

المصدر: دبي-علي شدهان

بدأ منتخب الإمارات لشباب البولينغ خوض تحدي بطولة العالم في ولاية ديترويت الأميركية، حيث تعد التشكيلة الحالية للمنتخب، امل اللعبة في المرحلة القادمة نظرا لصغر أعمار اللاعبين المشاركين في الحدث العالمي الكبير الذي انطلقت منافساته الثلاثاء الماضي وتتواصل حتى 4 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة التي غادرت فجر الاثنين الماضي عبر مطار أبوظبي الدولي، ميكا كوفيونيمي مدربا، وأحمد عتيق المري مدربا مساعدا، واللاعبين، خليفة القبيسي وحمد الخييلي، وفيصل الشكيلي، ومحمد الشوكري.

وتمنى محمد خليفة القبيسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، التوفيق للاعبين في مهمتهم الكبيرة، معتبرا المشاركة محطة هامة في برنامج اتحاد اللعبة لإعداد لاعبين أكفاء يمثلون المنتخب الأول في المحافل الرياضية خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن هناك مشاركات أخرى تنتظر اللعبة، منها كأس العرب بالقاهرة سبتمبر المقبل، وبطولة العالم بأميركا نوفمبر المقبل،وبطولة العالم للمنتخبات في هونغ كونغ نوفمبر المقبل.