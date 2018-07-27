حلم «الآسياد».. عباس بديلاً لوداد في بعثة ألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافقت اللجنة الأولمبية الوطنية، على طلب اتحاد ألعاب القوى، استبدال اللاعبة وداد إبراهيم، باللاعب محمد عباس، في قائمة البعثة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، لعدم سفر مدرب مع اللاعبة، في حين، صرف الاتحاد النظر عن طلبه بالمشاركة بفريق التتابع 4×100 متر، والحاصل على الميدالية الفضية بزمن قدره 41.11 ثانية، في البطولة الثالثة لدول غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات، والتي احتضنتها مؤخراً مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، وجدد الاتحاد طلبه للهيئة العامة للرياضة، للتدخل للحصول على تفرغ رياضي للعداء نصيب سالمين، أحد أعضاء المنتخب الوطني لألعاب القوى المشارك في الأسياد.

تعديلات

مع بقاء أقل من شهر على انطلاقة دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، يسابق اتحاد ألعاب القوى، الوقت للاستقرار النهائي على تشكيل بعثته المشاركة في الدورة، ولذا، طلب بعض التعديلات الأخيرة، وفي مقدمها إشراك اللاعب محمد عباس في الوثب الثلاثي، بديلاً للاعبة وداد إبراهيم، والتي كان مقرراً مشاركتها في مسابقة الإطاحة بالمطرقة، والسبب عدم سفر مدرب برفقة اللاعبة، هو الطلب الذي وافقت عليه اللجنة الأولمبية الوطنية، ليكون التشكيل النهائي لبعثة ألعاب القوى، مكوناً من العداءة علياء محمد سعيد المقرر مشاركتها في سباقي 5000 و10000 متر جري، واللاعبة فاطمة الحوسني في قذف القرص، وسعود الزعابي في سباقي 800 و1500 متر جري، ومعيوف حسن في سباقي 800 متر جري، ونصيب سالمين وعمر جمعة السالفة في سباق 200 متر عدو، ومحمد عباس في الوثب الثلاثي.

مهمة صعبة تنتظر علياء في البطولة | البيان

التتابع

كما استقر اتحاد ألعاب القوى على مشاركة الرباعي سعود ومعيوف ونصيب وعمر في سباق التتابع 4×400 متر، وبالتالي، تم صرف النظر عن طلب الاتحاد السابق، بضم العدائين محمد النوبي وموسى خلفان إلى بعثة القوى في جاكرتا، للمشاركة في سباق التتابع 4×100 متر، مع تأكيد الاتحاد مجدداً، على أن الهدف المتوقع، تحقيق ميدالية ملونة من العداءة علياء، خاصة في سباق 10000 متر جري، والذي سبق وفازت بميداليته الذهبية في الدورة الآسيوية السابعة عشر في إنشيون بكوريا الجنوبية، وحققت وقتها زمناً قدره 31.52 دقيقة، ووصول كل من معيوف وسعود ونصيب إلى نهائي السباقات المشاركين فيها، مع أمنية بتحقيق ميدالية، واكتساب الخبرة والاحتكاك القوي لكل من عباس وعمر وفاطمة.

عقبة

تبقى مشكلة أخيرة تواجه القوى قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وهي حصول العداء نصيب سالمين على التفرغ الرياضي، وهو الطلب الذي تقدم به اتحاد ألعاب القوى في وقت سابق للهيئة العامة للرياضة، والتي طلبت بدورها تأجيله إلى حين تعديل موضوع التفرغ الرياضي في الدولة، ولكن مع اقتراب دورة الألعاب الآسيوية، أعاد اتحاد ألعاب القوى، طلبه إلى الهيئة بسرعة التدخل لحل المشكلة، التي ربما تحرم العداء في المشاركة في الدورة الآسيوية، وتلقى مسؤولو الاتحاد، وعوداً شفوية بحل المشكلة قريباً.

ترتيبات

أما بالنسبة لترتيبات السفر، وبعد الاستقرار على سفر علياء بشكل منفصل عن بعثة ألعاب القوى، وذلك بأن تصل إلى دبي يوم 22 أغسطس المقبل، بعد مشاركتها في سباق 10000 متر جري ببطولة إسبانيا الدولية يوم 18، وتسافر يوم 23 إلى جاكرتا، لترتاح يوماً واحداً، قبل أن تخوض مساء يوم 25، سباق 10 آلاف متر جري، وبعدها ستخوض سباق 5 آلاف متر جري مساء يوم 28 من الشهر نفسه

قرار

ينتهي إيقاف العداءة إلهام بيتي رسمياً غداً، حسب قرار الإيقاف لمدة عامين، والصادر من المحكمة الرياضية «الكاس»، والذي تسلمه الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى رسمياً، وتم تنفيذه على العداءة بسبب تناول المنشطات.