اتحاد اليد يعتمد لائحة مشاركة أبناء المواطنات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن اللوائح الجديدة الخاصة بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي جوازات الدولة ومواليدها والمقيمين، التي سيتم تطبيقها في موسم 2018/‏‏‏ 2019، والتي جاءت وفق توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتنفيذ هذا القرار الذي يعد دعماً تاريخياً للرياضة الإماراتية، بمشاركة أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين في الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية.

وعلى ضوء هذا القرار التاريخي الذي اعتمدته هيئة الرياضة، رفعت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، قائمة الفرق المشاركة في مسابقات الموسم الجديد من 20 إلى 28 لاعباً على أن يتم تسجيل 16 لاعباً في المباراة، ويسمح للفريق الأول بتسجيل لاعب أجنبي محترف و3 من أبناء المواطنات واثنين من مواليد الدولة واثنين من المقيمين، على أن يطبق ذلك في جميع المراحل السنية باستثناء المحترف الأجنبي، والذي يتم التعاقد معه فقط لفئة الرجال.

وأوضح محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، أن اللائحة تسمح لكل فريق مشاركة 3 لاعبين من فئات أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في المباراة، دون تحديد عدد معين لكل فئة، ويمكن أن يشارك مع كل فريق ثلاثة لاعبين من أبناء المواطنات في المباراة، ومع إفساخ المجال في مرونة التطبيق، ومن المنتظر أن يتم تجربة اللائحة الجديدة في ظل ردود الأندية والمطالبة بفتح التسجيل دون اعتماد مشاركة 3 لاعبين فقط من هذه الفئات في كل مباراة. وأوضح شريف: من الممكن أن يتم تقييم التجربة وتعديلها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.