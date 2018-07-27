68 لاعباً إماراتياً في جولة طوكيو للجوجيتسو

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

يكتمل اليوم وصول الفرق المشاركة في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام في صالة أوتا جيمنازيوم الشهيرة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد غد، وذلك بمشاركة أندية ولاعبين من 43 دولة من مختلف قارات العالم، حيث تشارك الإمارات بـ 68 لاعباً من مختلف أندية الدولة، وتشارك في البطولة دول اليابان، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا وإندونيسيا، ومنغوليا، وكندا، وهونغ كونغ، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وسنغافورة، ونيوزيلاندا، وتونس، والفلبين، وجوام، والمكسيك، وبلجيكا، وباكستان، والأردن، والنرويج، وسلطنة عمان، وفنلندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وبيرو، وإيطاليا، ومولدوفا، والبرتغال، وآيسلندا، وغانا، وماليزيا، والعراق، وجنوب أفريقيا، والسعودية، والسويد، وسويسرا، والمغرب، وأنغولا، وبولينزيا الفرنسية.

اللاعبون المسجلون

ويبلغ إجمالي اللاعبين المسجلين في الحدث، 695 لاعباً ولاعبة، بزيادة تقترب من 30 ٪ عن عدد المشاركين في النسخة الماضية بنفس المدينة، وقد رفضت اللجنة المنظمة تسجيل 92 لاعباً ولاعبة لعدم اكتمال الأوراق والمستندات الثبوتية، وإلغاء تسجيل 159 لاعباً ولاعبة لعدم مطابقتهم للفئات المسموح لها بالمشاركة في الحدث.

خطوة جديدة

من ناحيته، أكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس بعثة الإمارات، أن البطولة تقام للعام الرابع على التوالي في العاصمة اليابانية، وتخطو خطوة جديدة على طريق النجاح، من خلال الإقبال الكبير على المشاركة، والحرص على الحضور فيها، باعتبارها تدخل في التصنيف العالمي السنوي المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يتم اختيار الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية السنوية في احتفالية السجادة الحمراء على ضوئه، وهي أكبر جائزة تمنح لأبطال الجوجيتسو في العالم، ناهيك عن الجوائز المالية المرصودة لهذه الجولة بحد ذاتها، وهي التي تزيد على الـ 120 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة.

مكاسب جديدة

وقال الظاهري، الذي وصل إلى العاصمة اليابانية أمس: إن أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، ولدت قوية، وكل سنة تحقق مكاسب جديدة، وتكسب أرضاً جديدة، حتى أصبحت أهم بطولة للجوجيتسو في العالم تقام بنظام الجولات، نظراً لاختيارها لأهم مدن في العالم في هذه الرياضة من ناحية، والتنظيم الاحترافي من قبل الاتحاد الإماراتي من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي جعل اللاعبين العالميين والمصنفين الأوائل كلهم يحرصون على المشاركة فيها، وسعادتنا كبيرة هذه المرة، على ضوء الإقبال الكبير من أندية الإمارات على المشاركة، بإجمالي عدد لاعبين مسجلين 68 لاعباً ولاعبة، من أندية الوحدة، والجزيرة والظفرة، وعجمان، والشارقة، وبالمز سبورت، مركز الاتحاد.

نقلة نوعية

وتابع الظاهري: البطولة حققت نقلة نوعية في اليابان النسخة الماضية، عندما حظيت بحضور يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، وهو الأمر الذي لفت أنظار كل الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً أنها جاءت يوم إجازتها، وهو يوم السبت، والذي تواكب أيضاً مع عيد ميلادها، وحرصت على حضور جانب كبير من المنافسات، وقامت بالمشاركة في تتويج عدد من اللاعبين واللاعبات، وجولة طوكيو لها خصوصيتها بين كل الجولات، كونها تقام في الدولة التي شهدت ميلاد رياضة الجوجيتسو، قبل ما يقرب من 1000 عام، وسوف تكون اليابان صاحبة العدد الأكبر من المشاركين في هذه النسخة بـ 245 لاعباً ولاعبة، وتليها البرازيل بـ 145 لاعباً ولاعبة، وكوريا الجنوبية بـ 93 لاعباً ولاعبة، ثم الإمارات بـ 68 لاعباً ولاعبة، والولايات المتحدة الأميركية بـ 29 لاعباً ولاعبة، ويبلغ عدد الأكاديميات المشاركة في الحدث، 166 أكاديمية حول العالم.

منافسة قوية

وأضاف الظاهري: أتوقع أن تكون المنافسات نارية هذه الجولة، على ضوء أسماء اللاعبين المسجلين والمصنفين الأوائل في اغلب الفئات، وأيضاً على ضوء التطور اللافت للعبة في اليابان، وفي كل الدول التي حرصت على الحضور للمشاركة، حيث تعد رياضة الجوجيتسو هي الأكثر نمواً في العالم في السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً لكل الدراسات، ولا سيما بعد دخول الإمارات على الخط في الاتحادين الآسيوي والدولي، وزيادة عدد الاتحادات الوطنية من 60 اتحاداً في السابق، إلى 140 اتحاداً حالياً، والتطور الكبير الذي شهدته أسيا أيضاً منذ تولي عبد المنعم الهاشمي رئاسة هذا الاتحاد في 2014، حيث تمت مضاعفة عدد الاتحادات الوطنية من 12 اتحاداً إلى 40 اتحاداً حالياً.

مشاركة النجوم

على صعيد آخر، سوف تشهد هذه الجولة عودة نزالات الأساطير من جديد، وذلك من خلال مشاركة كل من الياباني صاحب الحزام الأسود، دايسوكي أمازون سوجي، والبرازيلي فيتور شاولين ريبيرو، ودايسوكي أمازون سوجي صاحب الـ 37 عاماً، والذي يحظى بشهرة كبيرة في اليابان، يمثل واحدة من أهم أكاديميات الألعاب القتالية، وهي «كاربي ديم تيم»، وهو صاحب إنجازات كبيرة، ليس في الجوجيتسو فحسب، ولكنه حقق 18 انتصاراً عالمياً في الألعاب القتالية المختلطة.

24

نجح أبطال الإمارات في تحقيق 24 ميدالية ملونة في جولة طوكيو العام الماضي، بواقع 13 ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات، وهو الإنجاز الذي يضع المشاركين في النسخة الحالية أمام تحدٍ كبير لكسر هذا الرقم.