«دولي الجوجيتسو» يرفع الحظر عن البحرين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

نجحت جهود الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو في رفع الإيقاف عن اتحاد البحرين الموقع عليه من قبل الاتحاد الدولي بالقرار الصادر منذ 3 أشهر، على ضوء تغيب أحد لاعبي المنتخب البحريني وكذلك أحد الحكام من دون إخطار المنظمة الدولية عن المشاركة في بطولة الألعاب العالمية.

وقد اشترط القرار الدولي إلزام الاتحاد البحريني للجوجيتسو بمعاقبة اللاعب والحكم بالإيقاف عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد جاكرتا» وباقي المنافسات الدولية لمدة عام، مع السماح للاتحاد البحريني بالمشاركة ورفع علم الدولة في البطولة من خلال لاعبين آخرين وحكم آخر.

جاء ذلك بعد جهود ماراثونية تكللت بالنجاح في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو الذي عقد بمقر الاتحاد الدولي في أبوظبي أول من أمس برئاسة اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، والأعضاء سوريج جوبي، وروبيرت بيرك، وحواكيم ثومفارت، ود. جعفر المظفر، فهد علي الشامسي، وميجيل بيركوكو، بالإضافة إلى حمد الجابر عضو مجلس إدارة اتحاد البحرين للجوجيتسو الذي تولى عرض موقف اتحاده الوطني.

أغلبية

وأكد بانايوتوس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد نهاية الاجتماع أن القرار اتخذ بالأغلبية ، وأن الاتحاد الدولي للجوجيتسو لا يستهدف الإضرار بأي عضو من أعضائه لأنه يبقى من أسرة اللعبة، ولكنه معني بتعزيز صورة اللعبة، وذلك من خلال وضع الأسس والمبادئ التي تنال احترام الآخرين، وإلزام الجميع باحترامها، وأن غياب اللاعب علي منفردي، والحكم سيينا منفردي عن المشاركة في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت ببولندا عام 2017، رغم منحهما «دعوة خاصة» من الاتحاد الدولي على مشاركتهما أثر سلباً على صورة الاتحاد الدولي.

اعتزاز

وتابع: في ظني أن قرار اليوم جاء متوازناً وقد استجاب لكل المتطلبات وسمح للبحرين بالمشاركة ورفع علم بلادها في الدورة، في نفس الوقت الذي لم يتنازل عن إلزام الجميع باحترام قوانينه وقراراته من خلال معاقبة اللاعب والحكم.

وقال بانايوتوس: نحن نعتز دائماً بأن لعبتنا تعزز قيم الانضباط والجدية وهو ما حقق لها الكثير من المكتسبات في المرحلة الماضية.