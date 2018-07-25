إشادة بنجاحات «رماية السيدات»

المصدر: إيطاليا - البيان الرياضي

أشاد النائب البرلماني الإيطالي ليوشيانو روسي، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية بالنجاحات التي حققتها بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، حيث أسهمت في توفير أفضل احتكاك ممكن للعنصر النسائي، وأوجدت أجواءً أسرية وواقعاً جديداً لرماية السيدات في العالم.

وقال السيناتور الإيطالي إنه تلقى اتصالات هاتفية عدة من رؤساء عدد كبير من اتحادات الرماية الوطنية، لتهنئتنا بالنجاحات التي تحققت، وأعربوا عن أملهم في أن تستمر البطولة التي تستقطب أبرز راميات العالم.

وقال لوشيانو إن البطولة أصبحت نموذجاً لما يجب أن يكون عليه التعاون الرياضي، ليس بين الاتحادات الرياضية فحسب بل بين الدول وبعضها البعض، حيث عززت روح الصداقة والترابط الأخوي بين رماة البلدين الصديقين في الإمارات وإيطاليا وأقرانهما من رماة العالم. الأمر الذي صبغ البطولة بروح الأسرة الواحدة.

وعبرت شيرا البالغة من العمر 40 عاماً عن سعادتها بتتويجها بالذهب، وقالت: إن عودتها إلى مستواها أسعدتها أكثر من فوزها بالجائزة المالية الكبيرة، التي تعد الأعلى منذ ممارستها اللعبة قبل نحو 19 عاماً.

وأعرب خالد الشرباصي مدير عام الفندق ومنتجع دانات العين، عن سعادته بأن يكون الفندق أحد شركاء النجاح في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والتي تدخل عامها الثاني بنجاح كبير وغير مسبوق.

وقال: إن سياسة الفندق تنبع من حرصنا الدائم كمؤسسة وطنية على القيام بواجبنا المجتمعي تجاه الشباب عامة والسيدات خاصة لدعم الرياضة النسائية لتصبح أسلوب حياة ينعكس على كل شرائح المجتمع.