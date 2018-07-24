تفعيل لأكاديمية النادي البحري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهد مقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مساء أمس، تخريج أول دفعة من الغواصين عبر الأكاديمية البحرية في النادي، وأيضاً تجربة الأداء الأولى لتخريج الناشئين الإماراتيين وسط حضور لفيف من أهالي الغواصين ومحبي هذه الرياضة، وتم تنفيذ خطة التخريج في مقر النادي بالتعاون مع فريق الزعاب للغوص.

وأكد سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن الأكاديمية والمشاريع الرياضية من خلالها تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد الرميثي أن النادي يحتفل حالياً بحدثين رئيسيين هما الإطلاق الرسمي للأكاديمية البحرية، وتخريج أول دفعة من الغواصين الإماراتيين .