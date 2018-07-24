منتخبنا يخسر أولى مبارياته في آسيوية الطائرة

المصدر: المنامة- البيان الرياضي

خسر منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة، بثلاثة أشواط نظيفة أمام نظيره الأردني مساء أول من أمس، في أولى مباريات «الأبيض» في كأس آسيا للشباب للطائرة، والمقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.

تمكن المنتخب الأردني من الفوز بصعوبة بالشوط الأول 29-27، وتراجع أداء لاعبينا كثيراً في الشوط الثاني، ليخسر منتخبنا 18-25، وعادت الروح مجدداً للاعبينا في الشوط الثالث الأخير، لكن هذا لم يحُل دون خسارة هذا الشوط 23-25.

قدم لاعبنا «العملاق» مبارك المنصوري، والذي يشغل المركز 2، مباراة تاريخية بالنسبة له، بعدما نجح وحده في تحقيق 30 نقطة في الأشواط الثلاثة أمام المنتخب الأردني.حظي المنصوري، بإشادة كل من تابع المباراة، بعدما قدم عرضاً فنياً كبيراً من الناحية الهجومية.