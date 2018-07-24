«بولينغ الإمارات».. رهان رابح وتأجيل قرعة كرة القدم

المصدر: دبي - علي شدهان

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقررة إقامتها في مدينتي جاكرتا وباليمانغ في إندونيسيا، تأجيل موعد إعادة قرعة مسابقة كرة القدم إلى يوم غد الأربعاء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في الأيام الماضية إعادة قرعة مسابقة الكرة بعد أن سقط اسم منتخبنا الأولمبي من القرعة إلى جانب المنتخب الفلسطيني بعد تأكد الاتحاد القاري من اتباع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية في الإمارات وفلسطين لإجراءات التسجيل السليمة لمشاركة منتخبيهما في مسابقة الكرة.

من جانب آخر، شكلت «بولينغ الإمارات»، رهاناً رابحاً في مجمل المشاركات الخارجية، وفي مقدمتها دورات الألعاب الآسيوية، وهذا ما ينطبق على ظهورها الجديد في نسخة جاكارتا 2018، رغم تحدي إلغاء مسابقتي الفردي والزوجي من الدورة، وهما المسابقتان اللتان كثيراً ما تسطع فيهما نجومية أبناء اللعبة في مختلف البطولات الخارجية،.

ويزخر سجل «بولينغ الإمارات» على صعيد الدورات الآسيوية، بصفحات ناصعة دونها النجم شاكر علي في العام 2002 بحصوله على فضية مسابقة الفردي في دورة بوسان الكورية الجنوبية، والثلاثي المؤلف من محمد القبيسي وشاكر علي وحليمان الهاملي بحصولهم على فضية مسابقة الثلاثي الي جانب برونزية مسابقة الفرق .

تألق لافت وشهدت دورة العام 2006، تألقاً لافتاً لـ «بولينغ الإمارات» بحصول النجم محمود العطار على برونزية مسابقة الفردي، والنجمين جمال علي ونايف عقاب على فضية مسابقة الزوجي، ونايف عقاب على فضية المجموع العام.

شاكر علي

أمل وإصرار

ويبدو الأمل كبيراً والإصرار أكبر بإمكانية حصول «بولينغ الإمارات» على أكثر من ميدالية في نسخة جاكارتا 2018، وهذا يظهر جلياً من خلال مراحل إعداد المنتخب المشارك في الدورة، وسلسلة المشاركات التي خاضها لاعبو المنتخب قبل الظهور الآسيوي المرتقب.

6 لاعبين

وتشارك «بولينغ الإمارات» في دورة الألعاب الآسيوية في جاكارتا بإندونيسيا 2018 بوفد يضم 6 لاعبين هم، شاكر علي وحسين السويدي وباسل سعيد الزيودي وأحمد عبدالله المهري ومحمد عبدالله درويش ومحمد سهيل النعيمي، إضافة إلى أحمد خميس العلي إدارياً، وميكا كونفونيمي مدرباً.

نتيجة إيجابية

وأبدى محمد خليفة القبيسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، أمله بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية للعبة عبر الوقوف على منصة التتويج في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، منوهاً بعدم إمكانية مشاركة اللاعب خميس الشامسي نتيجة التحاقه ببعثة دراسية خارج الدولة.

معسكر مغلق

وكشف القبيسي النقاب عن أن المنتخب المشارك في دورة ألعاب جاكارتا 2018، سوف يدخل معسكر إعداد داخلياً مطلع أغسطس المقبل وحتى 16 منه، يشتمل على إجراء تدريبات صباحية ومسائية تحت إشراف ميكا كونفونيمي مدرب المنتخبات الوطنية، ومساعده الوطني أحمد عتيق المري. إلغاء مسابقتين

ولفت القبيسي إلى أن الألعاب الآسيوية في جاكارتا، سوف تشهد إلغاء مسابقتي الفردي والزوجي، والاكتفاء بمسابقات الثلاثي والفرق والأساتذة، منوهاً بأن ذلك يأتي في سياق التحديثات على نظام المشاركة في الدورة في مجال لعبة البولينغ.بطولة العالم

ولفت محمد القبيسي إلى أن منتخب الشباب سوف يشارك في بطولة العالم بأميركا 24 الجاري، معتبراً تلك المشاركة إحدى فقرات برنامج اتحاد اللعبة لإعداد لاعبين أكفاء

الوفد

الاسم الصفة

شاكر علي لاعب

حسين السويدي لاعب

باسل سعيد الزيودي لاعب

أحمد عبدالله المهري لاعب

محمد عبدالله درويش لاعب

محمد سهيل النعيمي لاعب

أحمد خميس العلي إداري

ميكا كونفونيمي مدرب