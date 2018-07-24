المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشنت الفرق الجماعية للمراحل السنية بالعميد «كرة اليد، كرة السلة، والكرة الطائرة» تدريباتها أول من أمس استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وحثت الأجهزة الفنية اللاعبين قبل انطلاق التدريبات على بذل الجهد في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف التي يصبو إليها النادي النصراوي.

أشبال الطائرة الزرقاء

بدأ أشبال كرة الطائرة بقيادة المدرب المصري عدنان صلاح، وإداري الفريق محمود حسين، أول حصة تدريبية للفريق استعداداً للموسم الجديد، المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر القادم، ويبدأ البرنامج التدريبي بتجمع 16 لاعباً يؤدون برنامجاً تأهيلياً ينقسم إلى بدني ومهاري، ويسعى أشبال العميد لتحقيق موسم جيد والمنافسة على بطولة الدوري الذي أنهاه بالمركز الرابع الموسم الماضي.

أشبال يد العميد

على الجانب الآخر أشبال اليد، بقيادة المدرب البوسني إبراهيم جاحك، وإداري الفريق طاهر سيف، قاموا بأداء بعض تمارين الإحماء الخفيفة ثم التمرين بالكرة لعدة دقائق قبل أن ينتهي تدريب اليوم الأول بقيام اللاعبين ببعض الأنشطة الترفيهية، ومن المقرر أن تمتد فترة تجمع اللاعبين حتى بداية شهر أغسطس القادم لتشمل 50 لاعباً من مراحل سنية مختلفة، بعدها يبدأ تنفيذ الخطة التدريبية التي تستمر 3 أسابيع يؤدي خلالها اللاعبون إعداداً بدنياً عاماً يشمل تمارين التحمل والرشاقة، ثم استكمال البرنامج بالإعداد البدني الخاص بمهارات كرة اليد والذي يستمر طوال الموسم .براعم سلة النصر

ومن ناحيته حرص المدرب محمد الحلبي مدرب براعم كرة السلة، وإداري الفريق حسين ياقوت، على بدء التدريب اليوم بشكل حماسي لتحفيز الفريق على التمرين بشكل قوي، لتجهيز اللاعبين للظهور بشكل مثالي في الموسم الجديد، الذي سيبدأ في شهر سبتمبر حيث تم التركيز على الرميات نحو السلة، وأظهر براعم العميد خلالها مهارة ودقة، وتستمر فترة الإعداد لمدة شهر ينضم خلالها 50 إلى 60 لاعباً من كافة المراحل .