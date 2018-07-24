المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يشارك 200 طفل في المخيم الصيفي لنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عاماً، وقد حظي المخيم الصيفي بإقبال كبير من الأطفال لاكتساب المهارات الرياضية والعلمية الحياتية.

وانطلق المخيم في الفترة من 8 يوليو الجاري ويختتم في 9 أغسطس المقبل، وشمل أنشطة كرة القدم والسباحة والكاراتيه وكرة السلة والبولينغ والرماية والفنون والحرف والزمبا والمهارات الحياتية والعمل الجماعي والكثير من الرحلات الميدانية، وأشرف على تدريب الأطفال 35 مدرباً ومشرفاً في صالات النادي المختلفة. وحظي الأطفال المشاركون باستكشاف مجموعة واسعة من الفرص المثيرة، ستساعد الأنشطة الأطفال المشاركين أيضاً على اكتساب وتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية المهمة في العمل الجماعي.