سلطان بن شخبوط يترشّح مجدداً لرئاسة اتحاد الشطرنج

المصدر: العين - البيان الرياضي

قدم الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج 2006 - 2018 أوراق ترشحه للدورة الجديدة، والتي تجري انتخاباتها في الثالث من شهر أكتوبر المقبل في مدينة باتومي في جورجيا، ودعمت قائمة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان 8 دول آسيوية من مختلف مناطق القارة الصفراء هي الإمارات والصين والهند والفلبين وقيرغيزستان وكوريا وبنجلاديش وأستراليا، بينما تقدم المرشح المنافس «إيجنيشياس ليونج» من سنغافورة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي بأوراق ترشحه مدعومة برسائل من اتحادات إندونيسيا وماكاو وبابوا نيو غينيا وكمبوديا وميانمار.

وكان ليونج قد أُجبر قبل أربعة أعوام على الابتعاد عن الساحة الشطرنجية بعد إدانته من قبل لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج في واقعة اتفاق على رشوة وتلاعب في انتخابات 2014 مع بطل العالم السابق غاري كاسباروف، حيث تم إيقافهما لمدة عامين.

وتضم قائمة الشيخ سلطان ممثلين عن الدول الكبرى في قارة آسيا وفي مقدمتها الصين.