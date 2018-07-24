«عربية شباب السلة» تختتم في مصر اليوم

المصدر: القاهرة - محمد حمصي

بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة تختتم الليلة بمجمع الصالات باستاد القاهرة البطولة العربية لشباب السلة تحت 18 سنة.

وأكد عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة رئيس الاتحاد السعودي أن نظام المجموعة الواحدة الذي اعتمدته اللجنة الفنية في البطولة الحالية مفيد لكل المنتخبات ويزيد من عدد المباريات لكل فريق وقال: إن هذا النظام عرض على الوفود خلال إجراء القرعة، ولم يعترض عليه سوى مندوب الإمارات الذي طالب بمجموعتين بدلاً من مجموعة واحدة، لافتاً إلى أن تطبيق نظام المجموعتين كان كفيلاً بزيادة أيام البطولة، مؤكداً أن اللجنة الفنية ستأخذ بعين الاعتبار المقترح الإماراتي في البطولات المقبلة.

من ناحيته أكد العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد أن البطولة تعتبر خير إعداد للمنتخبات العربية الآسيوية والأفريقية لخوض منافسات البطولات القارية ، حيث سيشارك منتخبا الإمارات والبحرين في نهائيات آسيا للشباب في تايلاتد بينما تشارك مصر وتونس في نهائيات أفريقيا.