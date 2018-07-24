العين تحتضن التجمع الرابع لمنتخب ناشئي اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يحتضن نادي العين اليوم، برنامج المحطة الرابعة لتدريب منتخب الإمارات لناشئي كرة اليد، وتستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 ولغاية 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019.

وكان منتخبنا قد اختتم محطة إعداده الثالثة، والتي أقيمت على أرض صالة النهانية بمدينة العين، خلال الفترة من 17 ولغاية 21 من الشهر الجاري، وتضمنت 8 حصص تدريبية، مثلت استمراراً للمحطتين السابقتين، حيث أقيمت الأولى في نادي بني ياس، والثانية في نادي الوصل، خضع خلالها الـ 20 لاعباً الذين مثلوا قائمة المنتخب لتدريبات صباحية ومسائية مكثفة.

سعى خلالها الجهاز الفني الوطني، بقيادة قاسم عاشور، ومساعده إبراهيم الأميري، وبوجود الإداري جمال القرصي، لرفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بالجانب المهاري الفردي.

وكشف عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمتابع للمنتخب خلال تجمعه الثالث في مدينة العين، أن لجنة المنتخبات، برئاسة محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ووفق رؤية الجهاز الفني، أنه تم تعديل في بقية برنامج الإعداد الذي يستهدف الوصول بالمنتخب لدرجة أفضل، قبل التوجه إلى المعسكر الخليجي، والمقرر إقامته في السعودية والبحرين، وخاصة أنها لم تكتمل إجراءات التوقيت رغم أهميته، لكون الفريق سيلعب لأول مرة أربع مباريات ودية مع منتخبي البلدين، للوقوف على مدى التطور الذي شهده الفريق خلال محطات الإعداد الداخلية، إلى جانب التدريبات الصباحية والمسائية أثناء المعسكر الخليجي.