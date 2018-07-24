مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات يزدان بالسعادة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس فعاليات «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات» الأول من نوعه المخصص للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاماً، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 22 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل، وتستضيف فعالياته المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف.

وحضر مراسم الافتتاح كل من موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة، ولمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة ومنتسبي المجلس وإداريي المدرسة السويسرية.

وتابعت موزة المري ولمياء خان الأنشطة التي تنظم في المخيم للفتيات، التي وصلت إلى 10 أنشطة رياضية فردية وجماعية مثل الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة قدم الصالات، كرة الطاولة، سباق الطريق، كما يتضمن المخيم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الفريسبي والزوما والجمباز، وتسلق الحائط، وسيكون هناك وقت للتغذية ووقت للسينما، ويخصص وقت لتدريب الفتيات على العمل الجماعي، ويتم تقديم محاضرات عن التغذية الصحية السليمة والروح الرياضية.

الفتيات يقضين أجواء مرحة خلال أنشطتهن الرياضية المخيم | من المصدر

تفاعل

وعبّرت موزة المري عن سعادتها بتفاعل الفتيات مع أنشطة المخيم وقالت: «إن السعادة التي رأيناها اليوم تغمر وجوه الأطفال من الفتيات المشاركات في المخيم هي أهم هدف نسعى إلى تحقيقه، فقد وضعنا كافة برامج لجنة المرأة والرياضة من أجل تحقيق السعادة والإيجابية بين كافة فئات المجتمع، حيث تحرص اللجنة على إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي على مدار العام ولجميع المراحل السنية بداية من سن الطفولة إلى كبار السن، وذلك لبناء جيل من الرياضيات قادر على قيادة قطار الإنجازات وتحقيق النجاحات عبر المستويات المحلية والعالمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس وهي بناء مجلس رياضي متميز وسعيد».

وأضافت موزة المري: «إن الاستجابة السريعة لأولياء الأمور لتسجيل فتياتهم ووصول عدد المسجلات إلى أكثر من 300 فتاة من مختلف الجنسيات والأعمار بعد وقت قصير من فتح باب التسجيل، وتم اختيار 150 فقط ممن تنطبق عليهن شروط المشاركة، يعد ذلك دليلاً على مدى انتشار الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني ووصول أنشطة لجنة المرأة والرياضة إلى كل أوساط المجتمع، وتستمر فعاليات المخيم الصيفي على مدار 25 يوماً، حيث تقام طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً».

فرصة

واختتمت موزة المري: «سيكون المخيم أكبر فرصة للفتيات لاستثمار وقت الإجازة الصيفية بالكامل، حيث ستستفيد الفتيات من برنامج الفعاليات الذي تم إعداده بعناية وبشكل منظم ليتضمن أنشطة دسمة مملوءة بالألعاب الرياضية الترفيهية والثقافية المتنوعة، وتتوفر في المخيم مساحة كبيرة لممارسة مختلف أنواع الرياضات الجماعية والفردية، وحرصنا أن يكون وسط أجواء ترفيهية ممتعة، وذلك لغرس حب ممارسة الرياضة والنشاط البدني في نفوسهن منذ سن مبكرة، ولقد قمنا باختيار موقع إقامة هذا المخيم بعناية بالغة، حيث تم دراسة جميع الأماكن المتاحة في دبي حتى وقع اختيارنا على هذا الموقع نظراً لتميز بناء مرافقه على أفضل المعايير من المواصفات التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما تتوفر فيه كافة الإمكانات لإقامة مختلف الفعاليات وتنظيم البطولات لجميع الألعاب الرياضية، وتتوفر فيه أيضاً كافة عوامل الأمان والسلامة، حفاظاً على صحة بناتنا، ويعمل في المخيم مدربات مؤهلات على أعلى مستوى».

مميزات

يتميز المخيم بأن الملاعب محكمة الإغلاق، لضمان سلامة الفتيات، ومتعددة الأغراض، حيث يقام فيها أكثر من نشاط، ويوجد بها مسار مجهز للجري ذو أرضية مطاطية، حفاظاً على أقدام الفتيات من الضرر، واستوديو للرقص، كما يوجد فصل دراسي لحضور الورش التدريبية عن التغذية الصحية، كما يوجد جدار لتعلم تسلق الصخور.