منتخبات الغولف تختتم معسكرها الألماني

المصدر: دبي ــ فايز بجبوج

أسدلت منتخبات الغولف يوم أول من أمس، معسكرها الخارجي، الذي أقيم منذ الثامن يوليو الجاري، في مدينة فليسيني الألمانية، وشهدت مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وعادت بفوائد عديدة سنستثمرها محلياً وخارجياً والتي تستهل أولها في 18 أغسطس المقبل بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وأكد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للغولف مدير المنتخبات الوطنية رئيس بعثة منتخبات الغولف في المعسكر الخارجي الألماني، أن المعسكر الخارجي مثل محطة هامة في تحضيرات المنتخبات الوطنية للمشاركات المقبلة.

وأضاف أن: «التدريبات المكثفة والالتزام الذي أظهره اللاعبون على مدار أيام المعسكر، تعكس مدى الجدية والمسؤولية التي يضعها اللاعبون نصب أعينهم في السعي نحو الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت للغولف الإماراتي على مدار السنوات الماضية، والسعي نحو تقديم مستويات طيبة خلال الاستحقاقات المقبلة».وأضاف: «خضع اللاعبون خلال معسكر ألمانيا إلى فترات تدريبية طويلة صباحية ومسائية، خصوصاً أن المعسكر الخارجي جاء استكمالاً لمراحل الإعداد التي تمت سابقاً في الدولة».