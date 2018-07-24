برنامج صيفي حافل بنادي الثقة لأصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يشهد نادي الثقة لأصحاب الهمم إقبالاً كبيراً من المشاركين من أعضاء النادي من أصحاب الهمم على برامج النشاط الصيفي، والذي يشمل على أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية ويستمر حتى 28 أغسطس القادم.

يتضمن النشاط الصيفي لهذا العام عدد من البرامج الرياضية .

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم، أن الأنشطة التي ينظمها النادي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمحافظة على الشباب ورعاية النشء لشغل أوقاتهم بما هو مفيد، ويبعدهم عن مخاطر الفراغ وغرس روح العمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية، مؤكداً أن إدارة النادي حرصت على أن يكون النشاط الصيفي هذا العام ليس مجرد أنشطة لقضاء وقت الفراغ، ولكنها أنشطة هادفة تصقل شخصية الأعضاء وتكسبهم المهارات والخبرات، وتشبع حاجات الأعضاء العقلية والجسدية والاجتماعية بطريقة تربوية سليمة تسهم في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية الفعالة من أجل تحقيق اندماج أعضاء النادي في المجتمع من خلال أنشطة مشتركة.