الكاراتيه.. حلم يتحدى الواقع

المصدر: Ⅶدبي- علي شدهان

يبدو أن «كاراتيه الإمارات» على موعد مع حلم يتحدى الواقع الذي يلقي بظلاله على حاضر اللعبة، خصوصاً ما يتعلق بقلة الدعم المالي قبل ظهورها الجديد في دورات الألعاب الآسيوية من خلال نسخة جاكارتا 2018، وهي المعادلة التي يسعى اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى استثمارها لتكون منطلقاً لصناعة حلم يكون أكبر بكثير من حجم «الهم»، أملاً ببلوغ إنجاز جديد يتمثل بمعانقة ميدالية ما في واحدة من أكبر المشاركات الخارجية للعبة.

ويحتفظ سجل «كاراتيه الإمارات» على صعيد الدورات الآسيوية، بصفحات ناصعة دوّنها النجم محمد سالم بن غليطة في العام 1994 بحصوله على برونزية مسابقة فردي رجال «الكوميتيه» في دورة هيروشيما اليابانية، قبل أن يعتلي النجم فخرالدين عبدالمجيد منصة التتويج الآسيوي في العام 1998 بحصوله على الميدالية الفضية في مسابقة فردي رجال «الكوميتيه» في دورة بانكوك التايلاندية.

برونزية انشون

وواصل النجم مروان عبدالله المازمي سلسلة إنجازات «كاراتيه الإمارات» في الدورات الآسيوية، بحصوله على الميدالية البرونزية في العام 2014 في مسابقة فردي رجال «الكاتا» في دورة انشون الكورية الجنوبية، قبل أن تخفق «كاراتيه الإمارات» في تسجيل أي إنجاز في مشاركاتها في دورات بوسان الكورية الجنوبية 2002، والدوحة القطرية 2006، وغوانزو الصينية 2010، وعلى أمل أن تكون العودة إلى منصات التتويج عبر المشاركة في دورة ألعاب جاكارتا الإندونيسية 2018.

وفد الدولة

وتشارك «كاراتيه الإمارات» في دورة الألعاب الآسيوية في جاكارتا بإندونيسيا 2018 بوفد يضم حوراء محمد عباس العجمي فردي سيدات «الكوميتيه» تحت 50 كغم، ومروان عبدالله المازمي فردي رجال «الكاتا»، وأحمد سالم الحضرمي فردي رجال «الكوميتيه» تحت 67 كغم، إضافة إلى وحيد حسيني مدرب «كوميتيه»، ونادر بيجي مدرب «كاتا»، وجابر جاسم الزعابي حكماً دولياً مختاراً من قبل الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، واللجنة المنظمة العليا للدورة.

غير مسبوق

وأبدى فخرالدين عبدالمجيد النجم السابق لـ «كاراتيه الإمارات» الأمين العام الحالي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، ثقته الكبيرة بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية للعبة في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، معللاً ذلك بارتفاع مستوى معنويات أبناء اللعبة عموماً ونجوم المنتخب خصوصاً بعد الإنجاز غير المسبوق بالحصول على برونزية فردي رجال «الكاتا» في البطولة الآسيوية الأخيرة بالأردن.

نفقة خاصة

ولفت عبدالمجيد إلى أن أي إنجاز من الطبيعي أن ينعكس إيجاباً على معنويات كل اللاعبين واللاعبات في المنتخب بغض النظر عن أصحاب ذلك الإنجاز، مشيداً بالمتابعة المباشرة للواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لكل صغيرة وكبيرة للعبة عموماً، ولشؤون المنتخبات الوطنية خصوصاً، ومنها ما يتعلق بالمشاركة المرتقبة في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، كاشفاً النقاب عن أن اللواء «م» الرزوقي دائماً ما يدعم المنتخبات الوطنية، ويعمل بإخلاص على توفير كل احتياجاتها من نفقته الخاصة.

وشدد عبدالمجيد على أن جميع أعضاء بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى الأسياد، متحفزون من أجل الظفر بميدالية ما، وزيادة غلة الدولة من الميداليات في الدورات الآسيوية.