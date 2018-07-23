45 دولة في بطولة الشيخة فاطمة للرماية

المصدر: Ⅶ تودي - البيان الرياضي

انطلقت منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بميادين أومبريفيد بمدينة تودي الإيطالية للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 30 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة لأكثر من 45 دولة.

وتأتي أهمية البطولة الحالية في كونها تسبق مشاركة الرماة الآسيويين في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا أغسطس المقبل، ومشاركة كافة رماة العالم في بطولة العالم بكوريا الجنوبية أولى محطات التأهل لأولمبياد 2020 بطوكيو والمزمع إقامتها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

دعم ورعاية

وأعرب اللواء د. أحمد ناصر الريسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثاني على التوالي في إيطاليا قلعة الرماية في العالم. ووجه اللواء الريسي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، التي وجهت بإقامة هذه البطولة لدعم رماية السيدات في العالم والارتقاء بمستواهن، وشملت البطولة برعايتها ودعمها الكريمين حتى حلقت في سماء اللعبة.

مشاركة مميزة

وبمناسبة انطلاقة الحدث في إيطاليا قال جيوفاني موالاجي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، إن البطولة تشهد مشاركة أفضل راميات العالم يمثلن أكثر من 45 دولة، لذلك فإن هذا التجمع يصب في مصلحة اللاعبات والاتحادات اللائي يمثلهن، خاصة أن هناك بطولة عالم مؤهلة للأولمبياد المقبل، وهو جل اهتمام كافة راميات العالم.

ووجه جيوفاني شكره وتقديره إلى الإمارات، التي لم يتوقف تعاونها على المجال الرياضي وعلى الرماية فحسب، بل امتدت إلى ميادين عديدة، كما وجه الشكر لراعية البطولة وإلى جميع الاتحادات التي شاركت بلاعباتها، معرباً عن أمله أن تستمر هذه البطولة الفريدة من نوعها ذات الأهداف الرائعة، والتي تحتل مكانة متميزة بين أنشطتنا.

حدث كبير

من جانبه، أعرب مهند سليمان النقبي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارتنا بروما، عن سعادته باحتضان إيطاليا لهذا الحدث الكبير في نسخته الثانية، منوهاً بأن الأحداث الرياضية التي تنظمها دولة الإمارات في إيطاليا، تكتسب أهمية كبيرة نظراً لاهتمام الشعب الإيطالي بالرياضة والرياضيين. وقال النقبي، إن رعاية ودعم «أم الإمارات»، إنما يعبر عن اهتمام الإمارات بالمرأة عامة، وحرصها على تمكينها في مختلف المجالات، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، معرباً عن أمله في أن تشهد البطولة مستويات عالية، وأن يشهد التنظيم نجاحات فنية وتنظيمية جديدة تضاف إلى نجاحات العام الماضي.

تعاون

أثنى اللواء د. أحمد ناصر الريسي على تعاون اللجنة الأولمبية الإيطالية والاتحاد الإيطالي للرماية ونادي أومبريفيد، كما شكر سفارتنا في إيطاليا على تعاونها الدائم.