«أبوظبي الدولي للشطرنج» أغسطس المقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي الـ 25 للشطرنج يوم 7 أغسطس المقبل بفندق دوسيت ثاني في أبوظبي، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة في مختلف الفعاليات من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة لأبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وتزامناً مع «عام زايد»، واحتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان، دعت اللجنة المنظمة العليا، كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين، علاوةً على إدخال بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لفعاليات المهرجان لأول مرة.

أبرز المشاركين

ومن أبرز المشاركين، اللاعب الفيتنامي لي كوانغ ليم، واللاعب البريطاني نيجل شورت، والذي يشارك للمرة الثانية في المهرجان، واللاعب الروسي ألكسندر مورزوفيتش، واللاعب الهنغاري ريتشارد رابوت. ومن أبرز اللاعبين العرب المشاركين، المصري باسم أمين، والمصري أحمد العدلي، والإماراتي سالم عبد الرحمن، والإماراتي عمران الحوسني، الإماراتية روضة عيسى السركال.

بطولة الأساتذة

وبلغ عدد المشاركين في بطولة الأساتذة الدولية حتى الآن، 159 لاعباً من 31 دولة، وبلغ عدد حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى اللعبة، 125، منهم 51 لاعباً يحملون لقب أستاذ كبير، و6 لاعبات يحملن لقب أستاذة كبيرة، و27 لاعباً بلقب أستاذ دولي، و11 لاعبة بلقب أستاذة دولية.

ويدير المهرجان طاقم حكام دولي، برئاسة الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد محمود، ومجموعة من الحكام الدوليين الإماراتيين، هبة آل علي وفيصل آل علي ومنصور التميمي ومروى صفر ونوف الحمادي ومريم منصور، إضافة إلى الحكام ناجي مكي من مصر، وبوجدان جاربيا من رومانيا، وكوثر بوهزيان من كازخستان، ومارلون كونان من الفلبين.

25

قررت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، إتاحة الفرصة للتسجيل من داخل الدولة حتى يوم 25 أغسطس 2018.