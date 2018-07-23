7 رياضيين يتطلعــون إلى ميداليتين في «القوى»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

تتوقع اللجنة الأولمبية الوطنية، تحقيق ميداليتين ملوّنتين من قبل ألعاب القوى الإماراتية، فيما يتوقع اتحاد اللعبة نفسه، تحقيق ميدالية واحدة ملوّنة، ويتمنى تحقيق ميدالية ثانية، في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، ومع مطالبة الاتحاد بزيادة بعثة القوى المشاركة في الأسياد، بإدراج فريق التتابع ضمن البعثة الرسمية.

طلب اتحاد القوى، المشاركة أيضاً بفريق التتابع 4×100 متر، بعدما حقق الفريق الميدالية الفضية بزمن قدره 41.11 ثانية، في البطولة الثالثة لدول غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات، والتي احتضنتها مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، وهو ما يعني إضافة الثنائي محمد النوبي وموسى خلفان، إلى بعثة القوى التي تضم زميليهما، العداءين نصيب سالمين وعمر السالفة، والمقرر مشاركته في سباق 200 متر عدو في «الأسياد»، مع العلم أن بعثة القوى المسافرة إلى جاكرتا، ستضم 4 لاعبين و3 لاعبات، بالإضافة إلى 4 مدربين منهم المدربة جالينا بريجادنا من تركمنستان، والمغربي سعيد عويطة، ومدلك والإداري يوسف سرواش.

المشاركون

تضم بعثة ألعاب القوى حتى الآن، اللاعبات وداد إبراهيم وتشارك في الإطاحة بالمطرقة، وفاطمة الحوسني وتشارك في رمي القرص، والعداءة علياء محمد سعيد التي تشارك في سباقي 10000 و5000 متر جري، مع العلم أنها تحمل ذهبية سباق 10000 متر جري، من الدورة السابعة عشرة في إنشيون بكوريا الجنوبية، والتي حققت وقتها زمناً قدره 31.52 دقيقة، بينما تضم البعثة العدائين سعود الظاهري، ومعيوف حسن، ونصيب سالمين، وعمر السالفة، والمشاركين في سباقات 800 و5 آلاف متر جري و200 متر عدو.

إعداد

أبدى اتحاد القوى، رضاه عن الإعداد الذي خضع له العداءان سعود الظاهري، ومعيوف حسن، وعدم رضاه عن الإعداد الذي خضع له باقي ممثلي القوى الإماراتية في الأسياد، بسبب غياب الدعم، وعدم صرف الموازنات، وتؤكد مصادر من الاتحاد، أن طموحات منتخبنا الوطني للقوى في دورة الألعاب الآسيوية، ستكون وصول العدائين سعود ومعيوف ونصيب، إلى نهائي السباقات التي يشاركون فيها، مع أمنيات بأن يحقق أي منهم ميدالية، وعدم وصول أي منهم إلى النهائي، سيكون فشلاً في إعداد اللاعب، بينما سيكون الهدف من مشاركة فاطمة اكتساب الخبرة، وتحطيم رقمها الشخصي، ويبقى الفوز بالميدالية، مطلباً رئيسياً من العداءة علياء في سباق 10 آلاف متر جري، مع مشاركة أخرى في سباق 5 آلاف متر جري نتمنى فيها تحقيق ميدالية، وحال مشاركة وداد أو عباس، سيكون الهدف اكتساب الخبرة.

الجدير بالذكر، أن هناك ترتيبات خاصة بسفر العداءة علياء، ليكون سفرها بشكل منفصل عن بعثة ألعاب القوى، وذلك يوم 23 أغسطس المقبل، لترتاح يوماً واحداً، قبل أن تخوض مساء يوم 25 أغسطس، سباق 10 آلاف متر جري، وبعدها ستخوض سباق 5 آلاف متر جري مساء يوم 28 من الشهر نفسه.